Dos activistas del grupo alemán de protesta por la protección del clima, conocido como Última Generación, han atacado este domingo un cuadro del pintor impresionista francés Claude Monet, lanzando puré de papas contra la obra en el Museo Barberini de Potsdam, al sur de Berlín.

La obra, perteneciente a la serie Les Meules (Los Pajares) de Monet (1889-1891), fue rociada con una "masa viscosa", según ha explicado la portavoz del museo, Carolin Stranz. El grupo responsable ha asegurado que se trata de puré de papas. El personal especializado trabaja ya para examinar posibles daños en el cuadro.

En las acción participaron cuatro personas, incluidas dos activistas que lanzaron la masa y se pegaron al suelo. El grupo ha publicado en Twitter un vídeo del ataque y ha asegurado que se trata de puré. Además, la organización exige la clase política tomar medidas efectivas para limitar el cambio climático.



Hace poco más de una semana, activistas arrojaron sopa de tomate al cuadro 'Los Girasoles' del artista holandés Vincent van Gogh en la National Gallery de Londres. El marco resultó ligeramente dañado en el ataque.

El cuadro de la serie 'Los Pajares' pertenece a la exposición permanente del Museo Barberini, procedente de la colección de su fundador, el multimillonario Hasso Plattner. La Policía se ha limitado a confirmar que hay una operación en marcha en el museo.

We make this #Monet the stage and the public the audience.

If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:

Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ

— Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022