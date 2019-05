Ven como posible sucesor al exministro de Exteriores

Bruselas.— La caída del gobierno de Theresa May aleja aún más la posibilidad de que los británicos abandonen de manera ordenada la Unión Europea (UE).

Para Bruselas, May era un interlocutor fiable, con el que se podía dialogar y encontrar consensos. Ahora su sucesor probablemente procederá del ala más radical de los tories.

El exministro de Exteriores, Boris Johnson, alzó la mano para relevar a May, aunque no es el único. Entre otros rivales potenciales se encuentra el exministro para el Brexit, Dominic Raab; el actual encargado del Ministerio de Exteriores, Jeremy Hunt; el ministro de Interior, Sajid Javid, y el euroescéptico Michael Gove. “Casi es seguro que el sucesor sea Boris Johnson, quien intentará renegociar el acuerdo del Brexit con la UE, pero no lo logrará”, dijo Andrew Duff, presidente de Spinelli Group.

Johnson tuiteó: “Gracias por su estoico servicio a nuestro país y al Partido Conservador. Ahora es tiempo de seguir sus deseos: unámonos y completemos el Brexit”.

Larissa Brunner, investigadora del European Policy Centre, aseguró: “La UE no va a renegociar el acuerdo de salida, así que las alternativas seguirán siendo las mismas: el acuerdo, no acuerdo o la permanencia”. Agregó: “La dimisión de May no cambia las opciones sobre la mesa ni la dinámica en el Parlamento británico, lo que altera es la óptica por parte de la UE, porque había simpatía hacia May”.

Brunner sostuvo que la retórica antieuropea que pueda descargar Johnson no hará cambiar la posición de los 27 socios comunitarios, pero podría tener implicaciones para una prórroga de salida, prevista para el 31 de octubre. “Eso podría ocasionar un accidental Brexit sin acuerdo”. La Comisión Europea recalcó que su posición con respecto al acuerdo del Brexit no ha variado.