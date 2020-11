"Vamos a ganar esta carrera", afirma Joe Biden en mensaje a EU

A través de un video compartido en su cuenta de Twitter, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que "vamos a ganar esta carrera".

"Sólo hay que ver lo que ha pasado en 24 horas. Hace 24 horas íbamos atrás en Georgia, ahora vamos ganando. Hace 24 horas íbamos atrás en Pennsylvania, ahora vamos ganando. Vamos ganando con 74 millones de votos", aseguró Biden.

"No tenemos una declaración final de victoria todavía, pero los números nos cuentan una historia convincente y clara: Vamos a ganar", señaló, Biden. Contrario a las declaraciones de fraude de Donald Trump, Biden afirmó en vivo que la democracia funciona; "sus votos serán contados".

"Tenemos que mantener la calma. Dejar que el proceso funcione, mientras contamos todos los votos. La democracia funciona. Sus votos serán contados. No me importa cuánto trate la gente de evitarlo, no dejaré que pase", aseguró el demócrata.

Joe Biden ha pedido paciencia a los estadounidenses conforme avanza la votación, expresando su confianza en que al final, él y su su compañera de fórmula, Kamala Harris, serán los ganadores.

Un escenario colocado desde la noche de la elección para una eventual fiesta de victoria afuera del centro de convenciones de Delaware permanece intacto y es resguardado por personal de seguridad.



Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020