La Unión Europea y el Reino Unido firmaron un acuerdo que pone fin a los controles fronterizos entre España y Gibraltar, seis años después de que los británicos abandonaran oficialmente el bloque.

El acuerdo entrará en vigor el miércoles para los miles de trabajadores que cruzan a diario entre España y el enclave británico.

Fue firmado en Bruselas por el comisario europeo Maros Sefcovic y el ministro británico para Europa, Stephen Doughty, en presencia, entre otros, del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

Con apenas unos 40 mil habitantes, este pequeño territorio británico situado en el extremo sur de la península ibérica depende de los 15 mil 500 trabajadores transfronterizos que llegan cada día desde España, y que representan casi la mitad de su mano de obra.

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Luego de la firma del acuerdo en Bruselas para regular la situación del enclave tras el Brexit, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, afirmó que España no "cambia una coma" en su reclamación de soberanía sobre Gibraltar .

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"El artículo 2 (del acuerdo) deja muy claro que España no cambia una coma a su reclamación de soberanía, que seguimos reclamando la soberanía y que nuestra posición sigue siendo la misma (...). Protegemos esa reclamación y, sobre todo, damos un salto espectacular hacia el futuro en cooperación y en convivencia", defendió Albares en declaraciones a la prensa tras la firma.

El titular español de Exteriores defendió que el acuerdo firmado en Bruselas por el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, junto a él mismo y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, "abre una nueva era" y cierra definitivamente el Brexit seis años después de la salida efectiva del Reino Unido de la UE.

El pacto supondrá el derribo de la verja que separaba a la colonia británica de territorio español y definirá el nuevo encaje del enclave tras el Brexit, además de, según explicó Albares, garantizar para siempre la libertad de circulación de personas y de mercancías, evitar "distorsiones del pasado" en fiscalidad o medioambiente y dar "una nueva conectividad al campo de Gibraltar".

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