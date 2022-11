“Una muerte de perro para un perro”: Grupo Wagner justifica ejecución de mercenario ruso

El video de la ejecución de Evgeny Nuzhin, un mercenario ruso que había pasado a colaborar con Ucrania, se viralizó rápidamente. Según consignó el medio Nexta, Nushin fue secuestrado y ejecutado con un mazazo en la cabeza por el Grupo Wagner, identificada como una organización militar vinculada al Kremlin, según The Economist.

En las imágenes se muestra al hombre, que se identificó como Yevgenny Nuzhin, de 55 años, con la cabeza pegada a una pared de ladrillos. Dijo que fue secuestrado en Kiev el 11 de octubre y apareció en un sótano.

“Me golpearon en la cabeza y perdí el conocimiento y di la vuelta en este sótano”, dijo. “Me dijeron que iba a ser juzgado”.

Members of the #Wagner Group kidnapped and executed a recruited prisoner who had been captured by the #Ukrainians and expressed his desire to fight for them against #Putin. Evgeny Nuzhin was executed with a sledgehammer to the head. pic.twitter.com/RmShEK75iB

— NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2022