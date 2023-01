Tyre Nichols: ¿Qué es la unidad Scorpion que debía detener la violencia?

El nombre de la unidad Scorpion suena en el más reciente caso de brutalidad policiaca en Estados Unidos.

Este viernes, Estados Unidos estuvo de nuevo frente a un trágico video que muestra el brutal ataque de cinco policías de Memphis a un joven negro de 29 años.

Tyre Nichols falleció a consecuencia de las heridas el 10 de enero, tres días después de la golpiza. Los cinco policías, todos negros, fueron despedidos y acusados por homicidio en segundo grado, entre otros cargos.

Los agentes, acusados y detenidos, formaron parte de una unidad policial especializada llamada Scorpion, creada a fines de 2021 con el objetivo de saturar con presencia policial los vecindarios con un alto índice de criminalidad, recordó el The Washington Post.

La jefa de policía de Memphis, Cerelyn Davis, dijo que suspendió el resto de las actividades del grupo, luego de invitar a la Asociación Internacional de Jefes de Policía y al Departamento de Justicia a examinar las prácticas de todas las unidades especializadas del departamento.

Indican que el grupo fue eficaz

Sin embargo, ella cree que Scorpion (Operación de Delitos Callejeros para Restaurar la Paz en Nuestros Vecindarios) ha sido en gran medida eficaz en la reducción del crimen.

Davis dijo que, en total, la unidad, de 40 oficiales, arrestó a más de 2 mil delincuentes violentos y recuperó 800 armas ilegales a medida que los homicidios y los delitos violentos disminuyeron en la ciudad por primera vez en cuatro años, según el Post.

Incluso, el alcalde de Memphis, Jim Strickland, la promocionó en su discurso sobre el estado de la ciudad hace un año, en un momento en que la ciudad estaba registrando cifras récord de homicidios.

Denuncian tácticas para detener a personas

Pero según el abogado de la familia de Nichols, Ben Crump, los oficiales de Scorpion habían usado fuerza excesiva en otros incidentes antes de detener al automovilista de 29 años.

Tras la muerte de Nichols, Davis dijo que habría una “revisión especializada completa e independiente” de todas las unidades. Las jurisdicciones de todo el país tienen unidades con mandatos similares para reducir los delitos violentos, que, según los críticos, tienden a convertirse en vigilancia policial inconstitucional en comunidades predominantemente minoritarias y de bajos ingresos.

De acuerdo con el The New York Times, los oficiales a menudo han operado en vehículos sin identificación, haciendo paradas de tráfico, incautando armas y realizando cientos de arrestos.

Los equipos especializados en la lucha contra el crimen han sido durante mucho tiempo objeto de escrutinio en ciudades de todo el país porque a menudo atacan a personas de color y utilizan tácticas como paradas de pretexto, en las que los oficiales pueden detener a alguien por una infracción menor y luego aprovechar la oportunidad para buscar delitos más graves, recordó el Times.

Acciones, "atroces e inhumanas"

Las autoridades publicaron el viernes imágenes de video que muestran a Tire Nichols siendo golpeado por cinco policías de Memphis que sujetaron al automovilista negro y lo golpearon repetidamente con los puños, las botas y las porras mientras gritaba llamando a su madre. Las autoridades no han publicado un informe de la autopsia, pero han dicho que no parecía haber justificación para la parada de tráfico y que no se encontró nada importante en el automóvil.

El video planteó dudas sobre el papel y la posible culpabilidad de los otros oficiales en la escena, además de los cinco que fueron acusados. Las imágenes muestran a varios otros oficiales de pie después de la golpiza.

La directora de policía de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, dijo que otros oficiales están bajo investigación por su participación en el arresto.

Davis describió las acciones de los cinco oficiales como “atroces, imprudentes e inhumanas”.

Durante la parada de tráfico, el video muestra que los oficiales “ya estaban acelerados, alrededor de 10”, dijo. Los oficiales fueron “agresivos, ruidosos, usaron lenguaje profano y probablemente asustaron al Sr. Nichols desde el principio”.

“La policía está capacitada para comprender que las personas pueden huir solo porque tienen miedo”, dijo Geoffrey Alpert, criminólogo de la Universidad de Carolina del Sur que estudia el uso de la fuerza.

Crump dijo que la unidad de Memphis ha usado fuerza excesiva antes, y agregó que un hombre informó haber sido confrontado por la unidad, y amenazado con el arma de un oficial, mientras iba a comprar pizza solo unos días antes.

“Creemos que este era un patrón y una práctica, y Tyre está muerto porque ese patrón y esa práctica no fueron controlados por las personas que se suponía que debían controlarlo”, dijo Crump.

Antonio Romanucci, abogado de la familia de Nichols, dijo que las unidades que saturan los vecindarios con el pretexto de combatir el crimen terminan oprimiendo a los jóvenes y las personas de color, a menudo operando con impunidad. Señaló que la familia estaba pidiendo al departamento de policía de Memphis que disolviera la unidad de la alcaldía de inmediato. “¿Cómo confiará la comunidad alguna vez, alguna vez, en una unidad SCORPION?”, indicó: "La intención era buena. El resultado final fue un fracaso”.

Con información de agencias, The New York Times y The Washington Post

