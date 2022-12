Turbulencias violentas en vuelo a Hawai dejan al menos 36 heridos

Nueva York.— Al menos 36 personas han resultado heridas debido a las "graves turbulencias" que sufrió el vuelo en el que viajaban, de la compañía Hawaiian Airlines, entre las ciudades de Phoenix (Arizona) y Honolulu (Hawai), en Estados Unidos.

El vuelo "HA35 de PHX (Phoenix) a HNL (Honolulu) encontró una turbulencia severa y aterrizó de manera segura en HNL a las 10:50 a.m. (hora local) de hoy", explicó la aerolínea en Twitter.

En redes sociales se compartieron imágenes explícitas del desastre al interior de la nave, así como de personas heridas, las cuales podrían resultar fuertes para algunas personas.



USA, HAWAII : #VIDEO AFTERMATH OF SEVERE TURBULENCE ON A FLIGHT OF HAWAIIAN AIRLINES FROM PHOENIX TO HONOLULU!

"Se brindó atención médica a varios pasajeros y miembros de la tripulación en el aeropuerto por lesiones menores, mientras que algunos fueron trasladados rápidamente a hospitales locales para recibir atención adicional", agregó la compañía.

"Estamos apoyando a todos los pasajeros y empleados afectados y continuamos monitoreando la situación", precisó la compañía, mientras la cadena CNN especifica que once personas se encontraban en estado grave, según los Servicios Médicos de Emergencia de Honolulu (EMS).

Entre los trasladados al hospital se encontraba un niño de 14 meses y tres miembros de la tripulación también se encuentran entre los heridos, que presentan laceraciones, hematomas y pérdida del conocimiento, entre otros tipos de lesiones.



#BREAKING: Multiple people injured after Severe turbulence on Hawaiian Airlines

#Honolulu l #Hawaii

At least 36 people are injured, including 11 seriously after a Hawaiian Airlines flight from Phoenix to Honolulu hits severe turbulence about 30 minutes before landing pic.twitter.com/ena19dE4I4

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 18, 2022