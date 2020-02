Trump se equivoca y felicita al estado de "Kansas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cometió un error al felicitar a Kansas City por ganar el Super Bowl, al tuitear que representaron al estado de Kansas. Después borró el mensaje.

Tras el error, el republicano escribió una nueva publicación donde felicitó a los Jefes de Kansas City: “Felicitaciones a los Jefes de Kansas City por un gran juego y un fantástico regreso bajo una inmensa presión. Estamos orgullosos de ustedes y del gran estado de Missouri. ¡Son verdaderos campeones!”

Kansas City venció 31-20 a San Francisco.



Congratulations to the Kansas City Chiefs on a great game and a fantastic comeback under immense pressure. We are proud of you and the Great State of Missouri. You are true Champions!

