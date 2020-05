El presidente estadounidense Donald Trump tuiteó este sábado que "México debe tomar el control del gran problema" que representan los traficantes de drogas.

El mandatario acompañó su mensaje con un reporte del grupo Judicial Watch, en el que se menciona que "los traficantes de drogas mexicanos son realmente audaces. Un túnel transfronterizo descubierto por las autoridades de EU desemboca en un almacén de San Diego, al lado de un concurrido puerto de entrada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

"El almacen del sur de California es atendido por inmigrantes, a pesar de que se encuentra a metros de un cruce fronterizo agitado con agentes federales durante todo el día".

De acuerdo con ese mismo reporte: "Hubo un aumento significativo en los túneles de contrabando mexicanos, luego de que Trump aumentó la seguridad fronteriza en 2017".

Mexico must take control of this very big problem! https://t.co/VfSw5j1OWl

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2020