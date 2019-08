Trump ironiza sobre Groenlandia: descarta construir rascacielos

Ante la posible compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos, el presidente Donald Trump publicó un mensaje y una fotografía en su cuenta de Twitter.

“¡Prometo no hacer esto a Groenlandia!”, expresó con ironía el mandatario, al incluir una fotomontaje de una Torre Trump sobre un paisaje típico de la gran isla de América del Norte.

El presidente ha admitido que Groenlandia es estratégicamente interesante para su país, pero aclaró que no es un tema prioritario. "Es solo algo de lo que hablamos", respondió a los reporteros después de conocerse su posible interés por la isla, que depende políticamente de Dinamarca.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha afirmado que Groenlandia no está en venta. “Espero de verdad que no sea nada que se haya dicho en serio", dijo en declaraciones recogidas por la televisión pública danesa DR Frederiksen.



I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019