El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemoró su tercer aniversario del 11/Sep como presidente sin ocultar su frustración por lo que llama la “guerra interminable” en Afganistán, donde Al Qaeda concibió los ataques de 2001.

En una proclama en la que declaró el “Día del Patriota”, Trump dijo que “una bella mañana de septiembre fue alterada por incredulidad total, dolor inenarrable y sufrimiento profundo. “Sin embargo, la fuerza, el valor y la compasión de Estados Unidos nunca flaquearon”.

Con la bandera de la Casa Blanca a media asta, Trump participó de un minuto de silencio en el jardín sur acompañado por la primera dama Melania Trump y decenas de funcionarios del poder ejecutivo. Posteriormente se dirigía al Pentágono.

Los legisladores observaron un minuto de silencio en el Congreso. El vicepresidente Mike Pence se dirigía a una ceremonia en Shanksville, Pennsylvania, donde pronunciará un discurso.

La conmemoración de los ataques terroristas del 11 de septiembre, al cumplirse 18 años comenzó en la Zona Cero con un minuto de silencio y el tañido de campanas.



The President and First Lady Lead a Moment of Silence https://t.co/e2fE3anIaa

— The White House (@WhiteHouse) September 11, 2019