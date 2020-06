Trump dice que busca otro estado para Convención Nacional Republicana

El presidente Donald Trump dijo el martes que está buscando otro estado donde realizar la Convención Nacional Republicana después que Carolina del Norte se negara a garantizar que el evento podría llevarse a cabo en Charlotte sin restricciones debido a que aún persisten preocupaciones sobre el coronavirus.

Trump tuiteó que el gobernador Roy Cooper y otros funcionarios “se rehúsan a garantizar que podamos utilizar la Arena Spectrum” y no “se nos permite ocupar la arena conforme a lo previsto y prometido originalmente”.

“Debido al @NC_Governor nos vemos obligados a buscar otro estado para efectuar la Convención Nacional Republicana 2020”, escribió Trump.



Had long planned to have the Republican National Convention in Charlotte, North Carolina, a place I love. Now, @NC_Governor Roy Cooper and his representatives refuse to guarantee that we can have use of the Spectrum Arena - Spend millions of dollars, have everybody arrive, and...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2020