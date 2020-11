Trump despide a funcionario federal que rechazó fraude electoral en su contra

El presidente estadounidense, Donald Trump, despidió este martes a Chris Krebs, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), quien rechazó las afirmaciones del mandatario de que hubo un fraude electoral generalizado.

Trump anunció en Twitter que despedía a Krebs, director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, y lo vinculó directamente con la declaración de Krebs que decía que "no hay evidencia de que ningún sistema de votación haya eliminado o perdido votos, haya cambiado votos o haya de cualquier forma comprometida ".

Lee también: Democracia en EU está desgastada, y no sólo por Trump: Obama

"La reciente declaración de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fue muy inexacta, ya que hubo fraudes y faltas masivas", dijo Trump en un tuit antes de repetir múltiples teorías de conspiración infundadas sobre las elecciones.



The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020