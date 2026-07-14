Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que finalmente no cobrará la tasa del 20% que había planteado por facilitar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz y aseguró que, en su lugar, los países del golfo Pérsico se comprometieron a invertir en Estados Unidos.

"Tras conversaciones muy productivas con líderes de Medio Oriente, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20% de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos", detalló el mandatario en la red Truth Social.

"Esas inversiones serán ENORMES pero, al mismo tiempo, extraordinariamente buenas para ellos y para su futuro" añadió.

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Trump había anunciado el lunes que Estados Unidos reimpondría el bloqueo naval contra buques que salgan de puertos iraníes o lleguen a ellos, y que cobraría un impuesto del 20% a embarcaciones de otros países para facilitar su paso por el estrecho.

En su mensaje de este martes, el republicano dijo que "el estrecho de Ormuz está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto el de Irán", a cuyo liderazgo acusó de ser "mentiroso, violento y malicioso".

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"Por lo tanto, impondremos un bloqueo total, pero solo a los barcos que lleguen o salgan de puertos iraníes, o que transporten cualquier cosa relacionada con carga iraní", añadió.

El ejército iraní aseguró hoy que las Fuerzas Armadas no cederán "ni un ápice" sobre el estrecho de Ormuz, después de que Trump se proclamara el "guardián" de ese paso marítimo clave para el comercio mundial de crudo.

Estados Unidos e Irán intercambian ataques en el golfo Pérsico desde la semana pasada, lo que puso fin al alto el fuego pactado en el memorándum de entendimiento del pasado 17 de junio para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho.

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