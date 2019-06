El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes un decreto para imponer sanciones económicas "contundentes" contra el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

"Continuaremos incrementando la presión sobre Teherán", dijo Trump mientras firmaba la orden en el Despacho Oval, y asegurando que estas sanciones podrían durar "años".

Trump dijo a periodistas que las sanciones, que afectarán al líder supremo iraní Ayatolá Alí Jamenei, responden al derribo de un avión estadounidense no tripulado la semana pasada

Por la mañana, el presidente estadounidense resumió las exigencias de su país a Irán en una fórmula "muy sencilla": "¡No armas nucleares y no más apoyo al terrorismo!".



....a dangerous journey. We don’t even need to be there in that the U.S. has just become (by far) the largest producer of Energy anywhere in the world! The U.S. request for Iran is very simple - No Nuclear Weapons and No Further Sponsoring of Terror!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de junio de 2019