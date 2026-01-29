Más Información
Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura
Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, es trasladado a un hospital de alta especialidad; continúa delicado
Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto
Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores
FGR investiga asalto a equipo de producción de la Segob por grupo armado en San Luis Potosí; recuperan cámaras
Concluye periodo de Vania Pérez como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción; “fuimos incómodos”, asegura
VIDEO: Nueva grabación muestra altercado entre ICE y Alex Pretti días antes de su muerte; agentes lo sometieron en Minneapolis
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que anunciará el viernes por la mañana el nombre de su candidato para dirigir la Reserva Federal (Fed, banco central), una decisión muy esperada en los mercados.
El líder estadounidense indicó el jueves que comunicaría su decisión "mañana por la mañana", a su llegada al preestreno de un documental dedicado a su esposa, Melania Trump, en Washington.
Lee también Trump arremete de nuevo contra jefe de la Fed por no bajar las tasas de interés; "está dañando a nuestro país", dice
Trump se limitó a decir que había elegido "a alguien muy bueno".
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]