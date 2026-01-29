Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que anunciará el viernes por la mañana el nombre de su candidato para dirigir la Reserva Federal (Fed, banco central), una decisión muy esperada en los mercados.

El líder estadounidense indicó el jueves que comunicaría su decisión "mañana por la mañana", a su llegada al preestreno de un documental dedicado a su esposa, Melania Trump, en Washington.

Trump se limitó a decir que había elegido "a alguien muy bueno".

