Salinas acuerda pagar más de 32 mmdp por impuestos; adelanta 10 mil millones y le restan 18 pagos

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Trump pondrá aranceles a quienes den petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, es trasladado a un hospital de alta especialidad; continúa delicado

Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

Destitución en el CIDE; juzgado niega suspensión provisional a Romero Tellaeche

Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores

FGR investiga asalto a equipo de producción de la Segob por grupo armado en San Luis Potosí; recuperan cámaras

Concluye periodo de Vania Pérez como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción; “fuimos incómodos”, asegura

VIDEO: Nueva grabación muestra altercado entre ICE y Alex Pretti días antes de su muerte; agentes lo sometieron en Minneapolis

Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela; anuncio llega tras conversar con Delcy Rodríguez

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que anunciará el viernes por la mañana el nombre de su candidato para dirigir la Reserva Federal (, banco central), una decisión muy esperada en los mercados.

El líder estadounidense indicó el jueves que comunicaría su decisión "mañana por la mañana", a su llegada al preestreno de un documental dedicado a su esposa, Melania Trump, en Washington.

Trump se limitó a decir que había elegido "a alguien muy bueno".

