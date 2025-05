Trump anuncia fin de los bombardeos a los hutíes; dice que el grupo decidió "capitular" y ya no "volar barcos" en el mar Rojo "Los hutíes han anunciado que no se encuentran bien; al menos nos han anunciado que ya no quieren luchar (...) Y cumpliremos con la promesa", dice el mandatario

El presidente Donald Trump habla durante una reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el martes 6 de mayo de 2025, en Washington. Foto: AP