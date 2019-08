Trump advierte de riesgo para las Carolinas y Georgia por huracán "Dorian"

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que el huracán Dorian, que se aproxima a la costa sureste del país, es uno de los más fuertes que se han visto en décadas en Estados Unidos.

"Viendo cómo nuestra gran Carolina del Sur podría ser golpeada MUCHO MÁS fuerte de lo que se pensaba inicialmente. Georgia y Carolina del Norte también. Se está moviendo y es muy difícil de predecir, excepto que es uno de los mayores y más fuertes (y realmente amplio) que hemos visto en décadas. ¡Cuídense!", dijo el mandatario en Twitter.



Looking like our great South Carolina could get hit MUCH harder than first thought. Georgia and North Carolina also. It’s moving around and very hard to predict, except that it is one of the biggest and strongest (and really wide) that we have seen in decades. Be safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2019