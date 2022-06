El senador Ted Cruz quiere pleito. Primero se enfrentó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora se sube al ring con… Elmo

El republicano se lanzó con todo contra el personaje de Plaza Sésamo después de que Sesame Workshop, la organización que realiza el popular programa, anunciara que Elmo, que tiene 3 años y medio, se vacunó.

En un anuncio de servicio público, en YouTube, Elmo le cuenta a su padre cómo fue el proceso, a la vez que recomienda la vacuna a los niños pequeños.

“Hubo un piquetito, pero estuvo bien”, dijo Elmo en el video.

El papá de Elmo explicó que tenía muchas preguntas para el pediatra, quien le aseguró que las vacunas son seguras y eficaces para los niños.

“¿Fue segura? ¿Fue la decisión correcta? Hablé con nuestro pediatra de forma que pudiera hacer la elección adecuada”, dijo Louie en el video. “Aprendí que hacer que Elmo se vacune es la mejor forma de mantenerlo a él, a nuestros amigos, vecinos y a todos los demás sanos y disfrutando las cosas que les gustan”.

El anuncio enfureció a Cruz. “Gracias, @sesamestreet por decir que los padres de familia tienen derecho a formular preguntas”, tuiteó. Pero luego, asestó: “Todo, para después tener a @elmo defendiendo agresivamente la vacunación de niños menores de cinco años. Sin embargo, citan CERO evidencia científica”. El tuit va acompañado del video de Elmo con su papá.



It's okay to have questions about COVID-19 vaccines for children! Elmo's dad Louie talked to their pediatrician, and learned that Elmo getting vaccinated is the best way to keep him and his whole neighborhood safe and healthy! #CaringForEachOther pic.twitter.com/aWkCfysJPE

— Sesame Street (@sesamestreet) June 28, 2022