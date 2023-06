Las autoridades buscaron el viernes la razón por la que un sumergible que transportaba personas al naufragio del Titanic implosionó en las profundidades del Atlántico Norte, mientras surgían preguntas sobre cómo se regulan tales expediciones y llegaban tributos para los cinco a bordo que murieron.

El anuncio de que nadie sobrevivió el jueves trajo un final trágico a una saga de cinco días que incluyó una búsqueda urgente las 24 horas del día del barco conocido como Titán.

La investigación sobre lo sucedido ya estaba en marcha y continuaría en el área alrededor del Titanic donde se encontraron restos del sumergible, dijo el contraalmirante John Mauger, del Primer Distrito de la Guardia Costera.

“Sé que también hay muchas preguntas sobre cómo, por qué y cuándo sucedió esto. Esas son preguntas sobre las que recopilaremos toda la información que podamos ahora”, dijo Mauger, y agregó que se trataba de un “caso complejo” que ocurrió en una parte remota del océano e involucró a personas de varios países diferentes.

Lee también Titán: así fue la “implosión catastrófica” que mató a sus 5 pasajeros

El primer indicio de la tragedia

El primer inidicio se produjo el jueves por la noche cuando un alto funcionario de la Marina de EU dijo que después de que se informara la desaparición del Titán el domingo, la Marina volvió y analizó sus datos acústicos y encontró una "anomalía" que era consistente con una implosión cerca de donde el buque estaba operando cuando se perdieron las comunicaciones. El funcionario habló bajo condición de anonimato para abordar el tema de un sistema de detección acústica sensible.

Los que fallecieron fueron Stockton Rush, director ejecutivo de OceanGate Expeditions, la empresa propietaria y operadora del sumergible; dos miembros de una prominente familia paquistaní, Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood; el aventurero británico Hamish Harding; y el experto en Titanic Paul-Henri Nargeolet.

El Titán se lanzó a las 6 am del domingo y se informó que se retrasó por la tarde a unas 435 millas (700 kilómetros) al sur de St. John's, Newfoundland. Los rescatistas llevaron barcos, aviones y otros equipos al lugar de la desaparición.

Cualquier atisbo de esperanza que quedaba de encontrar a la tripulación con vida se desvaneció el jueves temprano, cuando se esperaba que se agotara el suministro de aire para 96 ​​horas del sumergible y la Guardia Costera anunció que se habían encontrado escombros a unos 488 metros (mil 600 pies) del lugar.

“Los escombros son consistentes con la pérdida catastrófica de la cámara de presión”, dijo Mauger.

La Guardia Costera dijo el jueves que los sonidos detectados durante la búsqueda, que habían dado a los rescatistas alguna esperanza de que tal vez las personas estuvieran vivas, probablemente fueron generados por algo más que el Titán.

El oficial de la Marina que habló de la “anomalía” que escuchó el domingo dijo que la Marina pasó la información a la Guardia Costera, que continuó su búsqueda porque los datos no se consideraban definitivos.

Lee también ¿Qué es una implosión, lo que le pasó al Titán cuyos tripulantes murieron?

Homenajean a las víctimas

Los homenajes a los que fallecieron y los elogios a los buscadores que intentaron salvarlos llegaron de todo el mundo.

La familia de Harding dijo en un comunicado: "Era único y lo adorábamos... Lo que logró en su vida fue realmente notable y si podemos tomar algún pequeño consuelo de esta tragedia, es que lo perdimos haciendo lo que él amaba hacer".

En una declaración que comienza con un verso del Corán, la familia Dawood agradeció a los rescatistas: “Sus esfuerzos incansables fueron una fuente de fortaleza para nosotros durante este tiempo. También estamos en deuda con nuestros amigos, familiares, colegas y simpatizantes de todo el mundo. quien estuvo a nuestro lado durante nuestra necesidad.”

Un viejo amigo y colega de Nargeolet dijo a los medios franceses que cuando se perdió el contacto el domingo, rápidamente temió lo peor.

“Desafortunadamente, pensé de inmediato en una implosión”, dijo el viernes el buzo y filmógrafo submarino retirado Christian Pétron a la emisora ​​​​France-Info. En las profundidades en las que operaba el sumergible, la presión es intensa e implacable, señaló.

“Obviamente, el más mínimo problema con el casco y su implosión es inmediato”, dijo Pétron.

El director James Cameron, quien realizó múltiples inmersiones a los restos del Titanic, le dijo a la BBC que supo que había ocurrido un "evento catastrófico extremo" tan pronto como escuchó que el sumergible había perdido la navegación y las comunicaciones al mismo tiempo.

“Para mí, no había duda”, dijo Cameron. “No hubo búsqueda. Cuando finalmente consiguieron un ROV (vehículo operado de forma remota) que podía llegar a la profundidad, lo encontraron en cuestión de horas. Probablemente en cuestión de minutos.

Dijo que las sesiones informativas sobre las 96 horas de suministro de oxígeno y los ruidos de golpes eran una "farsa prolongada y de pesadilla" que dio falsas esperanzas a las familias de los miembros de la tripulación.

Lee también Tragedia anunciada: esto advertían los expertos sobre los "enormes" riesgos del Titán para ver el Titanic

Plantearon dudas sobre la seguridad del sumergible

Al menos 46 personas viajaron con éxito en el sumergible de OceanGate al sitio del naufragio del Titanic en 2021 y 2022, según cartas que la compañía presentó ante un Tribunal de Distrito de EU en Norfolk, Virginia, que supervisa asuntos relacionados con el naufragio del Titanic.

Pero tanto un ex empleado de la compañía como ex pasajeros plantearon preguntas sobre la seguridad del sumergible. Y los expertos señalaron que el mundo de la exploración de aguas profundas no está bien regulado.

David Lochridge, exdirector de operaciones marítimas de OceanGate, argumentó en 2018 que el método que ideó la compañía para garantizar la solidez del casco, basándose en el monitoreo acústico que podía detectar grietas y estallidos a medida que el casco se tensaba bajo la presión, era inadecuado y podría "sujetar pasajeros a un peligro extremo potencial en un sumergible experimental”.

OceanGate no estuvo de acuerdo. Lochridge "no es ingeniero y no fue contratado ni se le pidió que realizara servicios de ingeniería en el Titán", dijo, y señaló que fue despedido después de negarse a aceptar garantías del ingeniero principal de la compañía de que el protocolo de prueba y monitoreo acústico era, en De hecho, es más adecuado para detectar fallas que un método propuesto por Lochridge.

En la exploración de aguas profundas, las leyes y convenciones pueden ser eludidas. El Titán no estaba registrado como un buque estadounidense ni con las agencias internacionales que regulan la seguridad, según Salvatore Mercogliano, profesor de historia en la Universidad de Campbell en Carolina del Norte que se especializa en historia y política marítima. Tampoco fue clasificado por un grupo de la industria marítima que establece estándares en materias como la construcción del casco.

Rush, director ejecutivo de la compañía que lideró la expedición que murió en Titán, ha dicho que no quería verse empantanado por tales normas.

Mientras tanto, uno de los primeros clientes de la compañía comparó una inmersión hizo en el sitio hace dos años con una misión suicida.

“Imagine un tubo de metal de unos pocos metros de largo con una hoja de metal como piso. No puedes soportarlo. No puedes arrodillarte. Todos están sentados uno al lado del otro o uno encima del otro”, dijo Arthur Loibl, un empresario y aventurero jubilado de Alemania. “No puedes ser claustrofóbico”.

Lee también VIDEOS: Así fue la implosión del Titán donde murieron 5; difunden simulación

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.



para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





mcc