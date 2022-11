Cuando falta menos de una semana para las elecciones de medio término en Estados Unidos, el presidente Joe Biden continúa con los encuentros con los ciudadanos en diversos estados, a la par que muestra su apoyo a los candidatos demócratas.

Recientemente, se hizo viral en redes sociales el momento en que un seguidor del mandatario le entrega un dibujo hecho a mano con su rostro. “¡Te escribiré”, se atrevió a decirle el joven.

En un video que circuló en TikTok, se lo puso ver a Devon Rodríguez, un joven aficionado al arte y que hace retratos a mano alzada, cuando se acercaba a Biden para entregarle uno especialmente hecho para él.

It was an absolute honor and a dream come true to draw President Joe Biden! I encourage everyone to make your voice heard and vote on November 8th. Go to http://bit.ly/devon-vote for voting information. (or click the link in my bio)

