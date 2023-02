Terremoto Turquía: Edificios colapsados y personas bajo escombros en segundo sismo de 7.8 VIDEOS

La madrugada de este lunes, Turquía volvió a vivir una nueva tragedia luego de que se registrara un nuevo sismo de magnitud de 7.8 dejando más de mil muertos y cientos de lesionados.

A través de redes sociales se viralizaron diversos videos en donde se muestra varios edificios colapsar mientras los ciudadanos huían del lugar a resguardarse, sin embargo, se registraron personas atrapadas entre los escombros, entre los que se encuentra también niños, quienes fueron auxiliadas por rescatistas.



Hasta el momento se reportan mil 14 muertos en Turquía y 783 en Siria, en total mil 797 personas fallecidas.

El peor desastre que ha vividoen siglos

Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, lamentó las perdidas y llamó "el peor desastre que ha vivido el país en el último siglo, después del terremoto de 1939 en Erzincan".

Varios gobiernos alrededor del mundo se comprometieron a enviar ayuda después de que Turquía hiciera un llamamiento internacional de ayuda.

Millones de personas en Turquía, Siria, Líbano, Chipre e Israel sintieron el terremoto.

*Con información de BBC

