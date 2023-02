Terremoto en Turquía: adolescente graba sus “últimos momentos” atrapado bajo los escombros

Adiyaman.- Un estudiante de secundaria de 17 años emocionó a los turcos tras grabar un mensaje de despedida a sus seres queridos, mientras estaba atrapado bajo los escombros de su casa durante el terremoto de la semana pasada.

Taha Erdem y su familia dormían profundamente cuando un sismo de magnitud 7.8 sacudió Adiyaman, su ciudad natal, en la madrugada del 6 de febrero.

Taha se despertó bruscamente por los violentos temblores que sacudieron el edificio de departamentos de cuatro plantas en un barrio obrero de la ciudad del centro de Anatolia.

En 10 segundos, Taha, su madre, su padre y sus hermanos pequeños se precipitaron hacia abajo con el edificio.

Se encontró solo y atrapado bajo toneladas de escombros, con olas de potentes réplicas que desplazaban los escombros, reduciendo su espacio entre el amasijo de hormigón y acero retorcido. Taha sacó su teléfono celular y empezó a grabar un último adiós, con la esperanza de que lo descubrieran después de su muerte.



17-year-old Taha Erdem recorded himself stuck under his collapsed house in Turkey after the earthquake.

He and his family survived but 47 people from the same building were killed.

