Un sismo de magnitud 6.9 sacudió este martes las costas del centro de y dejó al menos 20 muertos, informaron autoridades locales, de acuerdo con el New York Times.

De acuerdo con AFP, cinco fallecidos se registraron en el municipio de San Remigio, en el norte de la isla de Cebú, según la policía local.

Cuatro cuerpos fueron recuperados de un centro deportivo en San Remigio, mientras que un menor murió aplastado por los escombros en otra parte del municipio, reportó la cadena ABS-CBN.

El sismo ocurrió en el mar, frente a la ciudad de Bogo (Cebú), a las 21H59 (13H59 GMT), dañando edificios y carreteras en el norte de la isla, dijo Wilson Ramos, responsable provincial de rescates.

“Podría haber personas atrapadas bajo edificios colapsados”, declaró a la AFP, señalando operaciones en San Remigio y en Bogo, una ciudad de 90 mil habitantes. No pudo precisar cuántos desaparecidos hay.

Tras el primer temblor, el Servicio Geológico de Estados Unidos registró cuatro sismos de magnitud 5 o superior.

“Sentimos el temblor en la estación, fue muy fuerte. Vimos nuestro casillero moviéndose de un lado a otro. Nos mareamos un poco, pero todos estamos bien”, dijo Joey Leeguid, un bombero de San Fernando.

El gobierno provincial de Cebú informó del colapso de un edificio comercial y una escuela en Bantayan, mientras que un restaurante de comida rápida en Bogo quedó gravemente dañado. Varias carreteras rurales también sufrieron daños.

Los terremotos son frecuentes en Filipinas, situada en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón hasta el sudeste asiático y atraviesa la cuenca del Pacífico.

