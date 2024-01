Buenos Aires.- Los legisladores de la provincia argentina de La Rioja aprobaron la creación de una herramienta financiera propia o "cuasimoneda", un fenómeno que fue habitual en el país tras la crisis financiera de 2001, para pagar parte de los salarios de los empleados estatales de la región.

La legislatura de La Rioja (noroeste del país suramericano) aprobó por mayoría la propuesta que el gobernador provincial, el peronista Ricardo Quintela, presentó días atrás.

La "cuasimoneda" riojana será un bono de cancelación de deuda (BOCADE) con el que la provincia cubrirá una parte de los sueldos de los empleados públicos.

La creación de los BOCADE, que han sido bautizados con el nombre 'El Chacho', en homenaje al caudillo y militar riojano Ángel Vicente Peñaloza, ha sido aprobada por valor de 15 mil millones de pesos argentinos (18 mil 32 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual).

En declaraciones a los medios de comunicación, Quintela aseguró que "el respaldo (económico) del bono está realizado con la provincia, no le pide a la Nación el rescate del bono".

"Nos obligan a esto por la velocidad y el salvajismo del ajuste que se precipitó en 20 días", dijo Quintela, refiriéndose a los últimos paquetes de medidas anunciados por el Ejecutivo que preside el libertario Javier Milei.

Milei respeta creación de cuasimonedas, pero advierte que no habrá rescate si no funcionan

Por su parte, el mandatario dio la bienvenida a la propuesta de Quintela con un mensaje no exento de ironía en sus redes sociales.

"Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan...!!! Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia", señaló el presidente en su perfil oficial de X (antes Twitter).

No obstante, Milei avisó que estas "cuasimonedas" no serán "rescatadas de ningún modo por el Gobierno Nacional".

Además, advirtió al gobernador que la cotización de las monedas de libre competencia y su comparación con la de la divisa oficial -que se sitúa en los 1 mil 250 pesos argentinos por dólar en el mercado informal- servirá como una evaluación de la "calidad" de los Gobiernos emisores, en este caso los Ejecutivos de la provincia y de Argentina.

Las "cuasimonedas" fueron habituales en Argentina tras la crisis económica, social y política de 2001.

Desde los lecop a nivel federal hasta los patacones en la provincia de Buenos Aires, los lecor en Córdoba, los federales en Entre Ríos, los cecacor en Corrientes o los petrom en Mendoza, varias regiones emitieron sus bonos tras la crisis.

En 2003, las "cuasimonedas", que nunca alcanzaron el valor oficial de los pesos argentinos pero que circularon en sus respectivos mercados con la misma facilidad que la moneda del país, salieron de circulación progresivamente.

A su vez el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada dijo este jueves que "cada provincia tiene la libertad de hacer lo que considere correcto y si consideran esto, bienvenido sea. Nosotros no nos metemos en ese tipo de decisiones, damos una opinión casi técnica".

El vocero presidencial agregó que se trata de "decisiones provinciales" que no preocupan al Gobierno nacional, aunque estas monedas "jamás van a ser rescatadas" por este.

"Entiendo que las provincias o la gran mayoría de ellas entienden algo tan básico como que no se puede gastar más de lo que se tiene y están ajustando sus cuentas para que esto sea así", resaltó Adorni, quien insistió en que "si hay un efecto contagio o no", no dependerá del caso particular de La Rioja, sino "por la actitud frente al gasto público de cada una de las provincias".

