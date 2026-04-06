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Washington. , aliado de larga data del presidente estadounidense , consiguió el lunes una resolución del Tribunal Supremo que se espera que dé lugar a la anulación de su condena penal por negarse a testificar ante el .

A instancias de la administración Trump, los magistrados anularon una sentencia de apelación que confirmaba la condena de Bannon por desobedecer una citación de la comisión de la Cámara de Representantes que investigaba el ataque perpetrado el 6 de enero de 2021 por una turba de seguidores de Trump contra el Capitolio de los .

Esta decisión permite al juez de primera instancia actuar sobre la solicitud pendiente de la administración republicana de desestimar la condena y la acusación de Bannon “en interés de la justicia”.

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La desestimación tendría un carácter mayoritariamente simbólico. Bannon cumplió una de cuatro meses de prisión después de que un jurado lo declarara culpable de desacato al Congreso en 2022. Un tribunal federal de apelación de Washington había confirmado la condena.

Los magistrados también dictaron una orden similar en el caso del exconcejal de Cincinnati P.G. Sittenfeld, a quien Trump indultó el año pasado.

Sittenfeld había cumplido 16 meses en una prisión federal después de que un jurado lo declarara culpable de soborno e intento de en 2022. La resolución del Tribunal Supremo permite que un tribunal inferior considere la posibilidad de desestimar su .

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