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Londres.— El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, decidió este martes “seguir gobernando” pese a las voces que desde el Partido Laborista le piden dimitir, entre ellas cuatro miembros de su gabinete, que presentaron su renuncia.

Los secretarios de Estado, Miatta Fahnbulleh (Vivienda), Jess Phillips (Protección en violencia contra mujeres y niñas), Alex Davies-Jones (Víctimas y justicia) y Zubir Ahmed (Seguridad sanitaria) dejaron sus funciones en desacuerdo con el liderazgo del partido, aunque Starmer sigue teniendo apoyos dentro de su gobierno.

Las voces discordantes dentro del laborismo llegan tras el duro revés del gobierno en las elecciones locales y regionales del 7 de mayo. En esas elecciones de hace una semana, el laborismo, que en 2024 puso fin a 14 años de gobiernos conservadores, perdió cerca de mil 500 concejales y vio un fuerte avance del partido antiinmigración Reform UK.

Desde su llegada al poder, la popularidad del dirigente, de 63 años, no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida, agravado por la guerra en Medio Oriente. Starmer enfrentó la cita electoral lastrado por un escándalo por el nombramiento y destitución de Peter Mandelson como embajador británico en Wa- shington, tras revelarse sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. Además de los cuatro secretarios de Estado, al menos 80 diputados laboristas han pedido a Starmer que deje el cargo.

Más de un centenar de diputados laboristas firmaron una carta de apoyo al primer ministro.

“La semana pasada tuvimos unos resultados electorales duros. Esto demuestra que tenemos una tarea difícil por delante para recuperar la confianza del electorado”, afirmaron.

El “número dos” del Ejecutivo británico, David Lammy, dijo que el primer ministro tenía “todo su apoyo” y trató de calmar las aguas de la revuelta interna laborista. “Nadie se ha postulado en los procesos que existen en el partido. Parece que nadie tiene los apoyos necesarios para plantarle cara a Keir Starmer y quienes sugieren que tendría que dimitir deberían decir qué candidato sería mejor”, comentó Lammy.

El candidato favorito parece ser el actual alcalde de Mánchester, Andy Burnham, pero no sería una opción inmediata, puesto que para desafiar a Starmer necesitaría primero conseguir un escaño parlamentario. Entre el ala más derechista del partido, el predilecto parece ser Streeting, pero aún debe demostrar que cuenta con respaldo suficiente.

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