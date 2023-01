Soñaba con una familia, su video se hizo viral y ocurrió el milagro: la historia de “Tincho”

A mediados del año pasado, la historia de Martín se hizo viral. Por ese entonces, Tincho (como le dicen los que lo conocen) era un adolescente que estaba por cumplir 18 años y desde los cuatro vivía en el hogar de niños El Alba, en Longchamps, municipio de Almirante Brown, en Argentina. Había llegado allí cuando, con sus derechos elementales vulnerados, un juez determinó que debía ser separado de su familia de origen.

En todo ese tiempo, su deseo más profundo se había mantenido intacto: “Me gustaría tener una familia para que me cuide y compartir el resto de mi vida con ellos”, contaba el chico en un video. Para restituirle ese derecho fundamental, desde el hogar y con el apoyo de Red Solidaria, lanzaron la campaña #ElsueñodeTincho.

El principal objetivo, era encontrarle una familia por medio de la adopción. Pero, además, visibilizar su necesidad de recibir un trasplante de riñón, ya que el chico tiene una insuficiencia renal por la que debe hacerse diálisis peritoneal cuatro veces por día, a través de un catéter en su abdomen.

Su historia se difundió en las redes sociales, en La Nación y en otros medios que la replicaron. Fue así como llegó hasta el celular de Sofía, que en ese momento tenía 19 años y vivía con su familia en Río Negro.

La adolescente compartió el video de Tincho en el grupo de WhatsApp familiar, donde estaban sus hermanos, Luciana (24), Lucas (23) y Pancho (17), y sus papás, Jimena Landerreche (42) y Matías Spadafora (47), quienes durante mucho tiempo habían tenido el deseo de adoptar. Unos días después, Sofía mandó también la nota de La Nación y el mensaje que escribió, decía más o menos así: “Miren esto. ¿Y si somos nosotros la familia que está buscando?”.

Esa especie de premonición terminó volviéndose realidad y, desde hace exactamente un año, Tincho (19) es un Spadafora más. Estas fiestas fueron muy especiales para ellos: las primeras que compartieron como una familia ya consolidada. Además, al festejo del Año Nuevo, que fue en la costa bonaerense, se sumó Carina Minaverry, la trabajadora social del Hogar El Alba que vio crecer a Tincho, junto a su marido e hijos. Festejaron juntos, como una gran familia ensamblada.

Lee también: Crucero de Año Nuevo se convierte en el “viaje del infierno”: pasajeros se quedan varados por “crecimiento marino”

La foto de ese día es, para el joven, la de un sueño cumplido. “Lo que pasó este año fue tremendo, porque hoy nos encontramos con un Martín que ya encontró su lugar dentro de la familia. Sentirse parte fue un proceso, tuvo que trabajar mucho en eso, en estar seguro, en decir: ‘Acá me quedo, de acá no me voy’, y en entender que esta es su familia y que vamos a estar siempre”, resume Jimena en diálogo por Zoom con LA NACION.

“Fue una decisión muy conversada”

Jimena y Matías llevan 26 años juntos. Cuando conocieron la historia de Tincho vivían en la localidad de Cinco Saltos, en Río Negro, donde tenían una empresa de servicios. Sin embargo, un mes antes de la llegada del adolescente tomaron una decisión que venían barajando desde hacía tiempo: mudarse a Neuquén capital para estar más cercas de los centros de salud y que el chico pudiera recibir la atención médica que necesitaba.



De izquierda a derecha: Jimena, Pancho, Matías, Tincho, Lucas, Luciana y Sofía. La foto fue tomada cuando el adolescente llegó a Neuquén, en Argentina. FOTO: Familia Spadafora

Pero vamos más atrás. Matías fue el primero del matrimonio que vio el video que les había mandado su hija Sofía. Le conmovió ese chico de casi 18 años que pedía una familia, “un derecho tan elemental”. Con la voz quebrada por la emoción, el padre recuerda: “Cuando lo escuché dije: ‘Wow’. Vi esa necesidad que tenía y pensé: ‘Yo tengo una familia, te la comparto’”.

Al principio, Jimena se resistía a ver el video: sabía que la iba a movilizar. “Me acuerdo que Sofía y Luciana vinieron a mi habitación y me dijeron: ‘Adoptar es un deseo que en su momento tenían con papá, ¿cómo puede ser que se te haya ido? Mira, tiene nuestra edad, piénsalo’. Aunque yo ya había bajado la persiana, ese deseo seguía ahí, como apagadito. Así empezó todo, motivados por ellas”, cuenta Jimena, sentada junto a Matías en el living de su casa en Neuquén.

El tema se volvió motivo de largas sobremesas. De lo que no tenían dudas era que se trataba de una decisión familiar, en la que todos tenían que participar. Si uno solo no estaba de acuerdo, no avanzarían.

“Somos una familia a la que le gustan los desafíos, pero lo charlamos mucho porque esta decisión era muy grande. Hay que prepararse, porque son chicos que vienen de historias complejas, difíciles, y en el caso de Martín era una doble preparación, porque además implicaba acompañar su situación de salud crónica. No fue fácil el proceso, pero valió mucho la pena”, asegura Jimena.

Finalmente, a mediados de 2021, mandaron un mail, pero la respuesta no fue la que esperaban. Desde el hogar El Alba les agradecieron por el interés, pero les explicaron que, por la atención médica que necesitaba Tincho, privilegiaban encontrar una familia que fuera de Buenos Aires. “Nunca dejamos de pensar en él, aunque nos hubieran dicho que no”, aseguran Matías y Jimena.

Unos días después, el teléfono sonó.

“A mí me encantaría vivir en el sur”

¿Por qué desde el hogar tuvieron que hacer una campaña para visibilizar la historia de Tincho? ¿Cuál era el motivo que hacía que encontrarle una familia, fuese tan difícil? Las cifras hablan por sí solas. Según los últimos datos de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua), actualmente hay 2 mil 354 legajos de personas y parejas inscriptas para adoptar en el país. De ellos, casi el 90% están dispuestas a ahijar a pequeños de hasta tres años, y el porcentaje se reduce significativa a medida que la edad aumenta.

Lee también: Más de 40 mil visitantes en dos horas: Benedicto XVI tiene despedida multitudinaria en San Pedro

Por ejemplo, para adoptar a adolescentes de 17 años, que es la edad que tenía Tincho, no hay ni un solo candidato. Por otro lado, más del 80% de los postulantes se niegan a recibir a chicos con alguna discapacidad o problemática de salud.

Ese es el motivo por el cual, en estos casos, se suele recurrir a las convocatorias públicas de adopción, un llamado abierto a toda la comunidad para darle respuesta a las infancias y adolescencias que desde hace más tiempo esperan una familia. Eso fue lo que pasó con el protagonista de esta historia.

Cuando se lanzó la campaña #ElsueñodeTincho, el adolescente le preguntaba todos los días a Carina y el resto del equipo del hogar El Alba: “¿Y? ¿Qué novedades hay? ¿Llamó alguien?”. Los mensajes empezaban a llegar y en la institución armaron un Excel para ordenarlos. Escribieron unas 20 familias, pero la mayoría no tenían posibilidades de adaptarse a las necesidades particulares de Tincho. En un momento, vieron que quedaban en pie solo los Spadafora.

“Al principio les habíamos dicho que no, porque estaban lejos, pero después entendimos que era un temor nuestro. Antes de llamarlos, le preguntamos a Tincho qué le parecía y nos dijo: ‘A mí me encantaría vivir en el sur’. Ahí fue cuando pensamos: ‘Ya está, vamos para adelante’”, recuerda Carina.

Ese darle para adelante implicaba todo un proceso. Lo primero que hicieron fue llamar a Matías y Jimena y preguntarles si todavía estaban dispuestos. Con su “sí” rotundo pautaron una entrevista con toda la familia por Zoom, pero sin Tincho, para no generarle expectativas.

“Nos encantaron”, cuenta Carina sobre la impresión que le dejaron los Spadafora desde el primer momento. Le conmovió no solo el interés de la familia, sino su sinceridad: “El lugar de hermano se lo va a tener que ganar”, dijo Lucas, a quien sus padres y hermanos describen como “el más racional de todos”.

Después empezaron los encuentros virtuales con Tincho, que estaba muy tímido y prácticamente no hablaba. Poco a poco se fue soltando y Jimena y Matías viajaron en septiembre a Buenos Aires para conocerlo. Carina les ofreció que se quedaran en su casa, que Tincho conocía muy bien, y pasaron unos días juntos que fueron fundamentales. Así, además, se fueron estrechando los vínculos entre ambas familias: Carina conocía a Tincho desde chiquito, y fue contándole todo sobre él a sus futuros padres.

Luego, en octubre, el adolescente fue a Neuquén y volvió a ir a fines de noviembre, después de terminar las clases. En total, la vinculación duró unos seis meses, hasta que se instaló con los Spadafora de forma definitiva.

“La edad no nos preocupaba”

Matías y Jimena dicen que la edad de Tincho no les preocupaba. Ya eran papás de otros adolescentes. “Tincho se acopló enseguida”, cuentan. De alguna manera, sienten que el destino jugó una parte fundamental. De hecho, soñaban con tener otro varón al que ponerle Martín, que es el nombre del papá de Jimena.

Pero el proceso de convertirse en familia fue eso, un proceso. Eran muchos los cambios que todos tenían que atravesar. Para Martín no solo era adaptarse a la vida en familia, con rutinas y normas nuevas, sino cambiar de escuela y hasta de ciudad. “Al principio no saludaba a la gente o no sabía manejar plata, por ejemplo, pero poco a poco fue aprendiendo y nos sorprende todos los días”, dice Matías.

Por su parte, Jimena asegura que cuando uno decide tener hijos “siempre es un riesgo, una aventura, ya sea de forma biológica o por medio de la adopción”. Y agrega: “Uno se convierte en madre o padre desde la crianza, y eso se puede dar también cuando los chicos ya son grandes”.



Sofía y Tincho ríen con complicidad. Fue la adolescente la que vio el video con su historia y se lo compartió a su familia. FOTO: Familia Spadaforo

Luciana, la mayor de los hermanos de Tincho (que se sumaron a la charla con La Nación), sostiene que si hay algo que tuvieron en claro desde el comienzo, es que los vínculos se construyen: “Si bien cuando lo presentara a otras personas yo iba a decir: ‘él es mi nuevo hermano Martín’, esa relación la teníamos que ir generando juntos. De hecho, tuve charlas con él en las que le compartí esa idea. Porque a veces Tincho cuando está mal tiende a tomar distancia, pero en esta familia siempre buscamos hablar de todo”.

Desde la mirada de Sofía, tener hermanos de edades muy similares también implicó un desafío para el chico: “A veces se podían generar comparaciones o el pensar cómo podía impresionar a mamá y papá. Creo que también, al principio, tuvo el miedo de que lo dejen de nuevo. Ese proceso es el que superamos este año y es un montón”.

“Ya te estás pareciendo a papá”

Hace unos días, Sofía y Lucas viajaron desde Córdoba, donde están estudiando en la universidad, a Neuquén. Llegaron a las cuatro de la mañana y Martín los esperó despierto, firme junto a la puerta. La relación entre los cincos hermanos es estrecha, y cada una tiene sus particularidades. Con Pancho, por ejemplo, que es el menor, Tincho es inseparable.

Hoy el adolescente sigue esperando que, algún día, llegue el trasplante de riñón que le permitiría mejorar su calidad de vida, pero lo fundamental para él, es que cumplió su sueño más grande. “Es muy emotivo porque realmente se nota que él quería una familia. Aprovecha todas las cosas, todo el tiempo, no se quiere perder nada. Eso es lo que más nos llena el corazón”, dice Matías.

El próximo año terminará la secundaria y le gustaría mucho estudiar cocina. “Estoy muy orgulloso de todo lo que está logrando”, dice su hermano Lucas.

Cuando Tincho se sumó al hogar de los Spadafora ya era mayor de edad, por eso no hay ningún papel que diga que legalmente son una familia. Sin embargo, como describe Luciana, están “juntos por elección”. Un próximo paso, a futuro, es que Tincho comparta su apellido: “Sabemos que el tiene el deseo y nosotros también. Hasta ahora, le dimos prioridad a otras cosas que fueron mucho más importantes en el proceso de adaptación, pero sabemos que ya va a llegar”, sostiene su papá.

A su lado, Jimena concluye: “Tincho hace pequeñas cositas que nos hacen pensar que parece que estuviera acá de toda la vida. Yo le digo: ‘Ya te estás pareciendo a papá en eso o aquello’. Algo que repetimos mucho y creemos es que somos lo que dejamos en otros. Eso es lo que trasciende”.

Lee también: Crucero de Año Nuevo se convierte en el “viaje del infierno”: pasajeros se quedan varados por “crecimiento marino”

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.