"Sólo queremos comenzar a recuperarnos": viaje de estadounidenses a México se convirtió en días de terror

Lake City, Carolina del Sur.- Se suponía que sería un divertido viaje por carretera a México, una aventura posterior a la pandemia para un grupo de amigos de la infancia.

Una se estaba sometiendo a una cirugía estética. Fue una celebración de cumpleaños número 34 para otra.

Alquilaron una camioneta blanca en Carolina del Sur y emprendieron el viaje de casi 22 horas, filmando videos tontos y conduciendo directamente hasta Brownsville, en la punta de Texas.

"¡Buenos dias America!", dijo Eric Williams a la cámara en las primeras horas de la mañana después del viaje de toda la noche. “México, allá vamos”.

Pero una vez que llegaron a México, el viaje dio un giro terrible. Dos miembros del grupo nunca llegarían a casa, víctimas del despiadado Cártel del Golfo, una banda de narcotraficantes vinculada a brutales asesinatos y secuestros en la violenta ciudad fronteriza de Matamoros, una ciudad de medio millón de habitantes que durante mucho tiempo ha sido un bastión de el poderoso cártel.

Difícilmente podría haber una ciudad fronteriza peor para elegir para una aventura divertida.

Inició con una reservación a un procedimiento médico

Todo comenzó cuando Latavia McGee reservó la cirugía estética con un médico al que había ido antes, en 2021. Los anuncios del doctor Roberto Chavez Medina en Facebook y TikTok tienen muchos seguidores entre las mujeres estadounidenses.

Es una historia común: la gente a menudo deja EU para recibir todo tipo de tratamiento médico; los costos en México pueden ser menos de la mitad de lo que alguien pagaría en Estados Unidos.

La cita de McGee fue a los pocos días del cumpleaños número 34 de su prima Shaeed Woodard. Los amigos Zindell Brown y Cheryl Orange completaron el grupo de cinco, la mayoría de los cuales habían crecido juntos en Lake City, Carolina del Sur, una ciudad de menos de 6 mil habitantes.



Un mural adorna una fachada, el martes 7 de marzo de 2023, en Lake City, Carolina del Sur. Los cuatro estadounidenses secuestrados violentamente la semana pasada en México tenían vínculos con el pequeño pueblo. Foto: AP

Una vez que llegaron a la frontera, alquilaron habitaciones en un Motel 6 junto a la autopista en Brownsville, una ciudad exuberante con un alto índice de pobreza en el Río Grande donde los loros graznan desde las palmeras.

Los amigos partieron el viernes temprano para cruzar un puente internacional entre los dos países, pensando que se dirigían a ver al médico justo al otro lado. Orange se quedó en el motel de Brownsville porque olvidó traer su identificación para cruzar la frontera.

“Fueron a dejarla y se suponía que regresarían en 15 minutos”, dijo Orange.

Pero la clínica se había mudado a una nueva ubicación a varias cuadras de distancia.

No está claro qué sucedió después: tal vez el grupo se perdió. El estado mexicano de Tamaulipas es objeto de una advertencia del Departamento de Estado de EU para evitar viajar debido a delitos violentos y secuestros, pero es posible que los amigos no lo supieran: la madre de Williams dijo que no creía que su hijo hubiera estado nunca fuera de EU.

Pasaron las horas, y en el lado estadounidense de la frontera, Orange contactó a la policía de Brownsville, preocupada por que algo malo hubiera sucedido.

Sus peores temores se harían realidad.

El choque con los narcotraficantes

Apenas unas pocas millas al otro lado de la frontera, alrededor del mediodía, un vehículo se estrelló contra la camioneta del grupo. Varios hombres con chalecos tácticos y rifles de asalto llegaron en otro vehículo y los rodearon, según informes de la policía mexicana. Sonaron disparos.

Brown y Woodard fueron alcanzados por balas y parecían haber muerto de inmediato. Williams recibió un disparo en la pierna.

Un video en las redes sociales mostró a hombres obligando a McGee a meterse en la caja de una camioneta, luego volviendo para arrastrar a un Williams herido y los cuerpos de sus dos amigos a través de la carretera y dentro de la camioneta mientras los espectadores en el tráfico estaban sentados en sus autos en un silencio inquietante. Un testigo dijo que nadie quería llamar la atención de los pistoleros.

El camión salió disparado. Una mujer mexicana que había sido alcanzada por una bala perdida, Areli Pablo Servando, de 33 años, falleció en la calle.

Cuando las autoridades mexicanas llegaron al lugar, encontraron tarjetas de Seguro Social y tarjetas de crédito pertenecientes al grupo de amigos dentro de la camioneta, marcadas con un orificio de bala en la ventana del lado del conductor. El consulado de EU, a sólo unas cuadras de distancia, emitió una alerta, advirtiendo a sus empleados que eviten el área hasta nuevo aviso debido a un tiroteo mortal en el centro.

Más tarde, el médico de la clínica les dijo a los investigadores que pensaba que era extraño que su paciente no se hubiera presentado para el procedimiento, que puede costar hasta $3,000, pero que su consultorio solo se había comunicado con ella electrónicamente. La clínica estaba a unos cuatro minutos en automóvil desde donde se había estrellado su camioneta.

El inicio de los días más aterradores

El accidente sería el comienzo de algunos de los días más aterradores en la vida de los amigos supervivientes.

Los miembros del cártel los llevaron de un lugar a otro por la ciudad en un viaje desgarrador, deteniéndose poco después del tiroteo en una clínica médica.

Un médico dijo a los investigadores que dos hombres con rifles de asalto irrumpieron por una puerta trasera y amenazaron con matar al personal si no atendían a un herido con ellos. Los pistoleros y sus rehenes permanecieron tres horas en la clínica y luego se fueron, según documentos de investigación mexicanos vistos por The Associated Press.

Orange estaba preocupada, atrapada al otro lado de la frontera en el Motel 6 sin tener idea de lo que había sucedido. El sábado por la mañana, habló con un oficial de Brownsville en el motel. En una hora, se asignó un detective al caso y poco después la policía de Brownsville lo entregó al FBI.

El domingo, el FBI informó sobre sus desapariciones y ofreció una recompensa de $50,000 por su devolución y el arresto de los secuestradores, y el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, dijo que los funcionarios de los Estados Unidos se comunicaron directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir ayuda para localizar a los estadounidenses desaparecidos.

Acaba una angustia, inicia otra

De regreso a casa, su familia y amigos en los Estados Unidos vieron horrorizados el video de su captura y oraron. La espera, el silencio, se hizo insoportable.

“Sólo quiero que vuelvan a casa”, dijo Zalandria Brown, la hermana mayor de Zindell Brown, el lunes por la noche. "Vivos o muertos, sólo tráelos a casa".

Jerry Wallace, el primo de Williams, no podía comer ni dormir.

“Realmente es algo simplemente tratando de esperar y escuchar lo que está pasando y no escuchar nada”, dijo Wallace.

Al día siguiente, la agonía de no saber terminó, pero con la noticia vino más angustia.

Un informante anónimo informó haber visto hombres armados y personas con los ojos vendados en una choza naranja con adornos azules y un techo de metal corrugado en una pequeña comunidad rural conocida como Ejido Tecolote, en las afueras de Matamoros. Una camioneta blanca estacionada afuera coincidía con la que los estadounidenses habían subido el 3 de marzo, según los documentos de investigación mexicanos.

La choza estaba cerca de Playa Bagdad, o “Playa de Bagdad”, una franja de arena remota donde el Río Grande se encuentra con el Golfo de México que se conoce como un punto de entrega de mercancías de contrabando con destino a Estados Unidos desde la Guerra Civil de Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas, siguiendo el ejemplo, recorrieron los caminos de terracería en busca. Entonces escucharon gritos y la palabra: “¡Socorro!” Eso los llevó a la choza, donde encontraron a McGee y Williams con los ojos vendados adentro. Estaban detenidos junto a los cuerpos de sus amigos, quienes habían sido envueltos en mantas y bolsas de plástico, según los documentos de la investigación mexicana.

Un hombre de 24 años con un chaleco táctico que los protegía salió disparado por la puerta trasera, sólo para ser detenido rápidamente.

Los dos estadounidenses fueron trasladados de urgencia a un hospital de Brownsville.

Robert Williams, el hermano de Eric, dijo que no podía esperar para decirle “lo contento que estoy de que lo haya superado y que lo amo”. Su hijo de 11 años estaba encantado.

El jueves, cuando los cuerpos de dos de los amigos fueron devueltos a Estados Unidos en coches fúnebres, crecieron los llamados a tomar medidas para aplastar al cártel del Golfo. La facción Los Escorpiones del cártel se disculpó en una carta y anunció que había entregado a cinco miembros responsables de los secuestros de estadounidenses inocentes. La carta fue obtenida por la AP a través de un agente del orden público del estado de Tamaulipas.

El padre de Woodard dijo que se quedó sin palabras.

“He estado tratando de darle sentido a esto durante toda una semana. Simplemente inquieto, no podía dormir, no podía comer. Es una locura ver que te quitan a tu propio hijo de esa manera, de una manera violenta como esa”, dijo James Woodard a los periodistas. “Él no se lo merecía”.

Orange también se quedó sin palabras. Ella dijo el viernes en un mensaje de texto de voz a un reportero de AP que ella y sus amigos que sobrevivieron al ataque no están listos para hablar sobre su desafortunado viaje.

“Sólo queremos comenzar a recuperarnos”, dijo.



Una vigilia por un grupo de estadounidenses secuestrados recientemente en México, en Word of God Ministries en Scranton, Carolina del Sur, el miércoles pasado. Foto: AP

