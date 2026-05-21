[Publicidad]
Un terremoto de magnitud 5,8 sacudió este viernes las aguas del Mar de las Molucas, que separa a las islas indonesias de Molucas y Célebes, sin que, de momento, las autoridades informen de daños o víctimas.
La Oficina Geológica de Estados Unidos (USGS, en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el temblor a 116 kilómetros al este de la ciudad de Bitung, en la isla de Célebes y habitada por 230 mil personas.
El hipocentro del terremoto fue localizado a 47 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino, agregó la USGS.
El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico no activó la alerta a raíz del temblor.
Lee también Sismo de 6.1 remece el sur y centro de Perú; no hay reporte de heridos
A principios de abril, en la misma región, un sismo magnitud 7,4 sí activó una alerta de tsunami al advertir de una "amenaza potencial" en la región, con previsión de olas de entre 0,3 y un metro en zonas costeras de Indonesia, que fue anulada horas después. Por ese sismo, en Manado, capital de la provincia de Célebes Septentrional, donde se encuentra Bitung, las autoridades confirmaron la muerte de una mujer de 70 años como consecuencia de uno de los derrumbamientos provocados por el terremoto, que también causó varios heridos y daños en algunos edificios.
Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7 mil terremotos, la mayoría moderados.
Seguridad Nacional de EU eleva presión sobre México; pide fortalecer esfuerzos en combate a “narcoterroristas”
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
gs/desa
[Publicidad]
Más información
Autopistas
Clarios ya trabaja en las baterías para una nueva era automotriz
Metrópoli
Policía detiene a motociclista que disparó al aire en Paseo de la Reforma; continúan investigaciones para detener a todos los involucrados
Universal Deportes
Los mejores MEMES de la Final entre Cruz Azul y Pumas
Universal Deportes
Resultado: Cruz Azul deja vivo a Pumas en casa y el campeonato se define el domingo en CU
Sección
¿Aún no te depositan? La fecha límite exacta para el pago de utilidades 2026 en México
Sección
¡Indignación total! Graban TikToks en la Suprema Corte y desatan polémica
Sección
Resultados de la Beca Rita Cetina Primaria 2026 salen hoy: consulta si tu hijo fue aceptado
Sección
“Estamos devastados”: Muere trágicamente Kyle Busch, leyenda de NASCAR, a los 41 años