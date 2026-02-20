Más Información

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 20 de febrero; sigue aquí la transmisión

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Ángeles Marcial impulsa al campo con tecnología

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

EU sanciona por fraude a resort ligado al CJNG

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial; CURP es la "fuente única de identidad"

General Motors libra adeudo fiscal de 2 mil 599 mdp; Corte avala amparo contra el SAT

Suben remisiones al MP por quitar sellos del Invea

Se reducen armas aseguradas en la CDMX por la FGR

Un terremoto sacudió el este de , reportaron periodistas de AFP en la capital, Kabul, y en la provincia de Nangarhar.

El sismo de magnitud 5.8 se produjo a unos 130 kilómetros al noreste de Kabul, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Por el momento no se conocen informes sobre daños o víctimas.

Residentes de las provincias de Bamiyán y Wardak, al oeste de la capital, también dijeron a AFP que sintieron el temblor.

Los terremotos son comunes en Afganistán a lo largo de la cordillera del Hindu Kush, cerca de donde se encuentran las placas tectónicas euroasiática e india.

En agosto de 2025, un terremoto poco profundo de magnitud 6.0 en el este del país arrasó pueblos en las laderas y provocó la muerte de más de 2 mil 200 personas.

Semanas más tarde, un sismo de magnitud 6.3 en el norte de Afganistán mató a por lo menos 27 personas.

En 2023 y 2022, cientos de personas murieron y miles de viviendas quedaron destruidas por otros terremotos ocurridos en Herat, cerca de la frontera con Irán, y en Nangarhar.

Las deficientes redes de comunicación e infraestructuras en las zonas montañosas de Afganistán han dificultado la respuesta ante desastres, impidiendo que las autoridades lleguen a pueblos remotos durante horas o incluso días.

