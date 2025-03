Washington.— El presidente estadounidense Donald Trump denunció una “cacería de brujas” en medio de la creciente presión, en particular sobre el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, después de que la revista The Atlantic publicara detalles del espectacular fallo de seguridad previo al ataque contra Yemen.

Hegseth “está haciendo un gran trabajo; no tuvo nada que ver con esto”, declaró Trump en la Casa Blanca. Es una “cacería de brujas”, dijo el mandatario.

El asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, invitó por error al redactor jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a un chat de la plataforma de mensajería Signal sobre los ataques estadounidenses contra los hutíes en Yemen. En el chat, el jefe del Pentágono proporcionó detalles muy específicos antes de que se llevaran a cabo el 15 de marzo.

El secretario de Defensa se defiende diciendo que “hizo su trabajo” al proporcionar “información en tiempo real” sobre el ataque.

“Pete Hegseth debe ser despedido inmediatamente si no tiene el coraje de admitir su error y dimitir”, exigió el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en la CNN. American Oversight, una ONG sin ánimo de lucro, interpuso una demanda contra Hegseth por usar Signal para discutir “planes de guerra”.

El segundo artículo de la revista, después del publicado el lunes, incluye capturas de pantalla de mensajes del secretario de Defensa, con los horarios de los bombardeos aéreos planeados, dos horas antes de que tuvieran lugar. “No había detalles, no había nada ahí que comprometiera [la operación] y no tuvo impacto en el ataque, que fue un gran éxito”, comentó Trump en una entrevista publicada el miércoles con el podcastero Vince Coglianese.

El vicepresidente JD Vance, que figura en el chat, afirmó que The Atlantic “sobrevendió” la historia.

“Sin ubicaciones. Sin fuentes ni métodos. Sin planes de guerra”, escribió Waltz, quien reconoció el lunes haber creado el grupo de chat.

La Casa Blanca dijo investigar cómo se ha podido producir la filtración. Elon Musk, el hombre más rico del mundo y asesor cercano de Trump, propuso que sus “expertos técnicos” lo averigüen.

En su nuevo artículo, la revista informa haberse puesto en contacto con funcionarios del gobierno después de que se hicieran estas declaraciones para preguntarles si estaban de acuerdo con la publicación de mensajes más específicos que los mencionados en el primer artículo. La Casa Blanca dijo que no, según The Atlantic, que no obstante publicó el grueso de los intercambios, censurando únicamente el nombre de un agente de la CIA.

Los datos privados de altos asesores de seguridad del presidente estadounidense están disponibles en internet, afirmó el semanario alemán Der Spiegel, tras el escándalo por el chat en la app Signal. Agencias