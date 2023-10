Entre lágrimas y angustia Yaakov Argamani, padre de una de las jóvenes secuestradas por integrantes del grupo islamista Hamas realizó oraciones para que su hija regrese con vida.

Cientos de israelíes viven momentos caóticos luego de que el grupo palestino Hamas lanzara desde la Franja de Gaza un ataque sin precedentes contra Israel el sábado 7 de octubre.

Los combatientes de Hamas consiguieron penetrar en comunidades israelíes cerca de la Franja, matando residentes y capturando rehenes.

Ese es el caso de Noa Argamani, una joven estudiante que ha conmocionado las redes sociales luego de que fuera captada en vídeo siendo brutalmente maltratada en una motocicleta después de asistir a al Festival Nova cerca de la Franja de Gaza.

De acuerdo con The Times of Israel, Yaakov Argamani compartió que estaba orando por el regreso sano y salvo de la joven de 25 años después de que fuera secuestrada en un festival cerca del kibbutz Re'im. Sin embargo, tras el ataque un video confirmó el paradero de su hija.

“Traté de contactarla desde el momento en que escuchamos las sirenas [de los cohetes]”, dijo al Canal 12.

🇮🇱🇵🇸 | El testimonio de un padre que describe el momento en que se entera del secuestro de su hija a manos de Hamás. pic.twitter.com/NzhwfyTqvP — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 10, 2023

“Tenía la esperanza de que estuviera equivocado"

No obstante, luego de recibir un mensaje inesperado de la pareja de Noa decidió dirigirse a hospitales para ver si su hija se encontraba entre las personas lesionadas.

“Fui a una de las oficinas y me informaron que ella no estaba herida. Mientras hablaba por teléfono, su compañera de cuarto se puso en contacto con nosotros y nos dijo que había un vídeo de ella en una motocicleta y que había sido secuestrada y llevada a Gaza”, dijo Argamami.

“Tenía la esperanza de que estuviera equivocado, que no fuera cierto, y luego, en la sala de emergencias, un tipo se me acercó y me dijo que había un video si quería verlo”.

En el clip se muestran imágenes angustiosas de la joven pidiendo ayuda y gritando "¡No me mates!". y “No, no, no”, mientras se la llevan en la motocicleta de un pistolero palestino mientras se puede ver a su novio, Avinatan, siendo maltratado por terroristas.

Esta chica se llama Noa, estaba de fiesta en un festival de música en el sur de Israel cerca de la franja de Gaza y ha sido tomada como rehén por Hamás. pic.twitter.com/k2rKJpX5dv — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 7, 2023

“Pedí ver el video y luego vi que definitivamente era ella. Estaba tan asustada, tan asustada. Siempre la protegí y en este momento no pude. Rezo para que todos regresen”, dijo.

El domingo, el gabinete de seguridad de Israel votó oficialmente a favor de declarar la guerra contra Hamas, la primera desde la Guerra de Yom Kippur de 1973.

vare/mcc