“Pude salir por mis propios medios, ni la embajada ni las autoridades israelíes me auxiliaron”, son las palabras de Gloria María Jiménez, una mexicana que logró escapar de Israel en medio de una sorpresiva ofensiva del grupo militante palestino Hamas en la Franja de Gaza.

En entrevista para EL UNIVERSAL, la mujer originaria de Guadalajara indicó que habría realizado un tour para celebrar su cumpleaños; sin embargo, el ataque armado por parte del Movimiento de Resistencia Islámica cambió sus planes.

“Yo tomé un tour por mi cumpleaños, la idea era visitar El Cairo, Israel, Estambul y Grecia, los primeros cinco días pase mi cumpleaños en El Cairo, después me fui a Israel y ese mismo día que llegue a Tel Aviv, a las 06:30 a.m. escuché las alarmas, pero como en México estamos acostumbrados al ruido la verdad no le di importancia, en mi mente pensé que era una ambulancia”, comentó.

Gloria María Jiménez detalló que tras haber pasado su primera noche en Israel, ella junto a un grupo de turistas emprendieron su tour al día siguiente, no obstante, cuando salieron del hotel comenzaron a llegarle notificaciones en su celular sobre el ataque en Israel.

“Al principio se veía que todo estaba muy controlado, pero la situación se comenzó a poner cada vez más delicada, nos interrumpieron nuestro tour y decidieron que teníamos que regresar a nuestros respectivos hoteles, desde ese momento nos empezaron a llegar mensajes de las aerolíneas en donde nos notificaban la cancelación de los vuelos”, dijo.

Cancelan vuelos y suspenden recorridos turísticos en Israel

Luego de ese ataque, las aerolíneas de Estados Unidos cancelaron sus vuelos, mientras que las agencias también suspendieron los recorridos turísticos.

Contó que al llegar a su hotel comenzaron a aumentar los ataques aéreos en Tel Aviv y no les permitían salir de las habitaciones, pese a su cercanía del búnker.

“A las 10:00 p.m. se empezó a escuchar una alarma y el cielo se iluminó, habían lanzado aproximadamente 100 misiles donde yo estaba, a donde fuéramos nos decían que había riesgo de ser interceptados, era un estrés constante todo el tiempo, yo no lo podía creer jamás había vivido un ataque terrorista y tener que vivir en este momento de verdad es algo surreal”, detalló.

Indicó que tras los constantes ataques, junto a los demás huéspedes vivieron momentos de pánico y estrés debido a que a través de redes sociales comenzaron a divulgarse fuertes imágenes y videos en los terroristas exhiben a mujeres israelíes secuestradas y violentadas.

“Yo decía nos vamos a morir, vimos que empezaron a secuestrar personas específicamente mujeres y también a turistas, y aunque trataban de tranquilizarnos, sentí mucha angustia. No nos pudieron trasladar al búnker ya que se encuentra justo cruzando la calle y el riesgo que representa en este momento es grande”, aclaró.

Indicó que pese a ponerse en contacto con la Embajada mexicana, no logró obtener una respuesta inmediata, por lo que empezó a ver la manera de salir de Israel por su cuenta.

"Salí por mis propios medios, literal tomé un taxi, conseguí un vuelo y me moví yo sola, para cuando la Embajada de México me respondió, yo estaba en un hotel de Turquía, realmente la embajada no me dio soluciones para salir, solo te dice que te resguardes y sigas las indicaciones. Ahorita, aunque ya estoy fuera de peligro, sigo sintiendo angustia, cualquier ruido me altera, es una situación que me sobrepasa la verdad no sé si quiera en otro momento regresar a Israel", expresó.

