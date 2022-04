Los habitantes de Shanghái, la urbe china afectada por un brote de Covid-19, se enfrentaron a policías que les pedían ceder sus apartamentos para aislar a pacientes contagiados, según videos en las redes sociales que muestran una inhabitual resistencia frente a las autoridades.

Shanghái, una ciudad con 25 millones de habitantes y que es uno de los motores económicos de China, es el centro de un nuevo brote de Covid-19 que desafía la estricta política "cero Covid" que promueven las autoridades.

La casi totalidad de la población está confinada desde principios de abril y muchos se han quejado de la falta de alimentos y del excesivo celo de las autoridades en hacer cumplir las cuarentenas.

Las autoridades aíslan a las personas que dan positivo, incluso si son asintomáticas, ubicándolas en centros de cuarentena. Pero con más de 20 mil nuevos casos diarios estos últimos días, el aislamiento sistemático se complica.

El jueves por la noche, varios videos que circulaban en las redes sociales mostraron a residentes en el exterior de sus viviendas gritando a los agentes que portaban trajes protectores en los que se leía la palabra "policía".

“The police are hitting us!” Woman in #Shanghai crying and shouting. Looks the police are arresting people who broke the #lockdown barricades. #CCPChina #CCPVirus pic.twitter.com/UnkJ6Aspav

Estos videos provocaron tales críticas que el grupo Zhangjiang, promotor inmobiliario del complejo residencial, publicó un comunicado sobre el incidente.

En él, afirma que "la situación es ahora tranquila" después de que "algunos inquilinos obstaculizaran la construcción" de una cerca de cuarentena.

El incidente se produjo cuando las autoridades ordenaron a 39 personas poner a disposición sus viviendas "en respuesta a las necesidades de prevención y control de la epidemia", y albergar en sus apartamentos a pacientes contagiados el virus, según el promotor.

En un video divulgado en directo por WeChat, y recuperado por la AFP, una mujer declara, sollozando: "el grupo Zhangjiang quiere convertir nuestro complejo residencial en un lugar de cuarentena y colocar ahí a personas que dan positivo al coronavirus".

Some intense moments when the #CCP police remove residents from their homes so that the buildings can be used as #COVID19 #Quarantine site. Apr 14, Nashi International Community, #Pudong New Area, #Shanghai. 414, pic.twitter.com/zugISs87tG

— Jennifer Zeng (@jenniferatntd) April 14, 2022