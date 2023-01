Shakira sal... pica el debate feminista en AL

San José.— Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53, la canción que la artista colombiana Shakira lanzó el 11 de este mes con el productor argentino Bizarrap y atizó el escándalo de su ruptura amorosa con el exfutbolista español Gerard Piqué, traspasó fronteras musicales, comerciales, faranduleras y mediáticas y desembarcó en el feminismo de América Latina y el Caribe.

¿Irrumpió Shakira con un remozado grito de liberación femenina? ¿Se convertirá su nueva canción en un himno de ira sentimental similar a los propagados por la artista mexicana Paquita la del Barrio con su Rata de dos patas, en 2004, y la cantante argentina Amanda Miguel con su Él me mintió, en 1981?

¿O Shakira encontró en sus líos sentimentales otro mecanismo para ganar millones de dólares, en una zona en la que, como América Latina y el Caribe, todos los días hay feminicidios y múltiples formas de violencia contra las mujeres?

“No creo que la última canción de Shakira pueda entenderse como feminista”, afirmó la abogada chilena Macarena Sáez, directora ejecutiva de Derechos de Mujeres de Human Rights Watch (HRW), organización no estatal global de defensa de los derechos humanos con sede en Washington. Consultada por EL UNIVERSAL, Sáez reconoció, no obstante, que la colombiana ya trascendió a los detalles específicos de su más reciente lanzamiento musical.

“Desde una perspectiva de derechos de mujeres lo importante no es la letra de la canción, sino la trayectoria de una mujer que ha ejercido su autonomía para tomar las decisiones que ha querido, incluida la de escribir esta canción y que ha apoyado expresamente la lucha por la igualdad y la autonomía de las mujeres”, explicó. “Shakira ha sido un modelo para muchas mujeres desde hace muchos años. Ha logrado avanzar y mantener su nivel artístico dentro de una industria que ha sido históricamente muy discriminatoria y violenta en contra de las mujeres y que sólo recientemente ha comenzado a tomar conciencia de su misoginia”, subrayó.

Una cuestión “personal”

Al recordar que “la respuesta a la infidelidad es una cuestión muy personal”, reconoció que “es cierto que las mujeres ‘facturan’, como dice la canción, pero la brecha entre lo que ganan hombres y mujeres por igual trabajo sigue siendo preocupante”.

Tras permanecer como pareja desde 2010, Shakira y Piqué rompieron en junio de 2022 en un pleito sentimental con una tercera protagonista —la española Clara Chía Martí— en escena como la presunta causante de una infidelidad del exfutbolista. Por eso es que en Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53, la colombiana soltó una andanada de ataques en contra de su expareja y de la española. “Te creíste que me heriste y me volviste más dura/ Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, describió en una pieza plagada de sutiles mensajes y de reproches directos a Piqué y a Clara Chía. “Cero rencor, bebé/ Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”, aclaró.

En una misma sintonía de enojo, Paquita la del Barrio narró a una “Rata inmunda/ animal rastrero/escoria de la vida/ adefesio mal hecho/ Infrahumano/ espectro del infierno/ maldita sabandija/cuánto daño me has hecho/. O con ese idéntico encono, Amanda Miguel describió: “Era un juego y nada más/ era sólo un juego cruel de su vanidad/ Él me mintió/ con el corazón destrozado/ y el rostro mojado/ soy tan desdichada/ quisiera morirme”.

“Vivimos en un orden de doble moral patriarcal, cristiana y neoliberal y eso no puede obviarse”, aseguró la socióloga guatemalteca Ana Silvia Monzón, feminista, comunicadora social e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), ente autónomo no gubernamental.

“Más allá de que [Shakira] exponga una situación de pareja que, por otro lado, se ha dado y da todos los días, la intérprete, intencionalmente [si se ve sólo desde el mercadeo] o no [sólo quiere expresar sus emociones]. Recoge la experiencia de miles y miles de mujeres que han vivido y viven situaciones similares”, dijo Monzón a este diario. “Independientemente de la clase social, el ámbito y trabajo que se haga, en este orden patriarcal el amor es tóxico, desigual y las mujeres se llevan la peor parte, más aún si son madres; claro siempre hay excepciones”, aseveró.

Al advertir que “la situación que expone Shakira se enmarca en las relaciones de poder”, indicó que el amor “es no sólo una emoción sino una relación que no puede analizarse fuera del contexto y las circunstancias sociales, políticas y económicas”.

“Todos los días hay separaciones de parejas. Las más de las veces son procesos agresivos porque la salud mental no es lo más común”, adujo.

El detalle económico de facturar que Shakira citó también generó controversia. “No todas las mujeres facturan. Se aguantan porque necesitan el recurso económico de sus parejas, padres de sus hijas e hijos, y hay casos en los que reclamar ese derecho les ha costado la vida”, recordó Monzón.

Por su parte, Sáez planteó que las mujeres todavía siguen invirtiendo “más en áreas donde el pago es menor, relacionadas con servicios y cuidado de personas”.

Al reconocer que la polémica de Shakira y Piqué “es de las más comunes y más cercanas”, la emprendedora social costarricense Marysela Zamora, directora ejecutiva de la organización no estatal Nosotras Women Connecting, de Costa Rica, destacó a este periódico que “a una gran parte de la sociedad no le gusta ver a mujeres enojadas y cambiando su propia narrativa con esta fuerza. [Eso] incomoda. Shakira que cante todo lo que quiera y que use su pasión para lo que le sirva. Cada quien tiene su manera de sanar sus heridas. Finalmente es humana.

“Todos y todas hemos sido Shakira, Piqué o Clara, o al menos lo hemos vivido cercano. Hemos sido Clara aún con pequeñas acciones contra otras mujeres. Hemos sido Shakira pasando por un momento tremendamente vulnerable. Hemos mentido. Hemos cantado y gritado. Vivimos el drama de estar vivos”, sentenció.

En el caso de Shakira, Piqué y Clara, mencionó que “lo están viviendo con la amplificación mundial y un sistema que se beneficia de esto”.