"Ser amigos es una gran ventaja", ¿cómo es la relación entre Guillermo y Kate?

El príncipe y la princesa de Gales, Guillermo y Kate, se han erigido en los últimos años entre los miembros de la Corona más populares después de la difunta soberana.

La pareja se conoció en la Universidad de St Andrews en Escocia en septiembre de 2001, donde ambos vivían en la residencia de St Salvator's Hall.



Después de comenzar como amigos, comenzaron a acercarse en 2002 y fueron fotografiados públicamente juntos por primera vez dos años después, cuando Kate acompañó a Guillermo en un viaje familiar de esquí a Klosters en Suiza.



"Cuando conocí a Kate por primera vez, supe que había algo muy especial en ella, y luego supe que posiblemente había algo que quería explorar ahí, pero terminamos siendo amigos por un tiempo", explicó el príncipe Guillermo en una entrevista.

El fuerte vínculo que formaron como amigos hizo que su unión fuera tan sólida. "Fue un buen tipo de base", dijo Guillermo: "Realmente creo ahora que ser amigos [unos con otros] es una gran ventaja".

La pareja se mantuvo unida desde entonces, a excepción de una breve ruptura en 2007 que, según Kate, la hizo "una persona más fuerte". Se casaron en 2011 en una fastuosa boda vista por 2 mil millones de telespectadores.Si bien un experto real afirmó que "nadie esperaba" que la pareja llegara lejos una vez que se graduaron, Guillermo y Kate demostraron que todos estaban equivocados y están felizmente casados y tienen tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

Sin embargo, no siempre fue fácil para la pareja real.

La separación "horrible"

Según la experta real Katie Nicholl, Guillermo comenzó a cuestionar su futuro con Kate cuando ambos tenían 25 años, y se puso tan ansioso por la relación que durante el periodo navideño de 2006 habló con la reina Isabel II y su padre, el príncipe Carlos, sobre qué hacer.

Ambos le aconsejaron que no se precipitara.

Sólo unos meses después, Guillermo dio por terminada su relación, algo de lo que Kate habló más tarde, afirmando que "no estaba muy contenta con eso", y se tomaron un descanso.

Al abordar su separación en su entrevista de compromiso, Guillermo dijo: "Ambos éramos muy jóvenes. Fue en la universidad, ambos nos encontrábamos como tales y éramos personajes diferentes y esas cosas, era mucho tratar de encontrar nuestro propio camino y estábamos creciendo".

Sobre la separación, Kate agregó: "En ese momento, no estaba muy contenta por eso, pero en realidad me hizo una persona más fuerte". Después de un viaje a las Seychelles un poco más tarde, hicieron un 'pacto de matrimonio' .

"Eran como cualquier novio y novia"

El ex mayordomo real Grant Harrold arrojó luz sobre cómo era realmente la vida amorosa de la pareja.

"Estuve ahí cuando Carlos se casó con la duquesa de Cornualles, estuve ahí cuando los chicos fueron a la universidad, cuando Guillermo conoció a Kate por primera vez y estaban saliendo, y luego dejaron de salir por un tiempo, lo que me horrorizó porque los adoraba a ambos, afortunadamente volvieron a estar juntos".

"[Eran] como cualquier novio y novia. No son diferentes a los demás, es una locura decir eso cuando piensas en quiénes son, pero no había nada diferente. Lo que me gustaba era que Kate, siendo novia y obviamente no era un miembro de la familia, se relacionaba conmigo y con el resto del personal y ella era muy educada, amigable, divertida y bromeaba".

Según un amigo de la pareja, el matrimonio es "a la antigua". "Se cuidan el uno al otro, pero de diferentes maneras". Otra fuente explicó en 2012, "[Kate] trae una sensación de normalidad que Guillermo siempre ha anhelado".

La madre de Guillermo, la princesa Diana, hizo todo lo posible para mostrarles cómo era la "vida de verdad", llevándolos a parques de atracciones o incluso a los refugios para personas sin hogar que patrocinaba "la princesa del pueblo".

Casarse con "una plebeya"

La decisión de Guillermo de casarse con "una plebeya" tras una larga relación contrasta con la boda en 1981 de su padre, ahora el rey Carlos III, con la aristócrata Diana Spencer, de apenas 20 años, 12 menos que él.

Desde el enlace, Kate ha explicado pocas cosas sobre su experiencia en la Corona, a diferencia de su cuñada Meghan Markle, que se casó con el hermano menor de Guillermo, el príncipe Enrique, en 2018.

En los comienzos de su relación, los fotógrafos seguían también cada paso de Kate, estableciendo paralelismos con el tratamiento mediático con la madre de Guillermo, la princesa Diana, que murió en 1997.

También se publicó que los cortesanos criticaban que esta no usaba frases suficientemente "elegantes". Guillermo, sin embargo, habló de la afectuosa relación que mantenía con los padres de su mujer.



"No era la embarazada más feliz"

Kate dio a luz en 2013 al príncipe Jorge, que será el próximo en la línea de sucesión después de Guillermo. Después llegarían la princesa Carlota en 2015 y el príncipe Luis en 2018.

La princesa habló de sus dificultades con los mareos matutinos, confesando en un podcast que "no era la mujer embarazada más feliz".

En ese tiempo, el príncipe Enrique era fotografiado a menudo en eventos con su hermano y su cuñada, mostrándose relajado y afectuoso en su compañía.

Cuando Meghan apareció en escena, las parejas parecían llevarse bien, provocando predicciones de que los cuatro serían el rostro de la monarquía moderna.

Pero poco después de la boda de Enrique y Meghan en 2018 en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor empezaron a surgir rumores de un alejamiento.

Polémica por prueba de vestido

El tabloide The Sun dijo en noviembre de ese año que Meghan había hecho llorar a Kate durante la prueba del vestido de dama de honor de su hija Charlotte.

En la entrevista con Oprah, Meghan aseguró que fue justo lo contrario, pero que Kate se disculpó y le envió flores.

Lamentó, sin embargo, que el palacio de Buckingham nunca hubiera corregido la información.

Las críticas a Kate

Pero Kate no ha estado al margen de las críticas. Algunas feministas le reprocharon su aspecto perfectamente arreglado en su aparición horas después de dar a luz.

El hecho de que no ocultara su barriga posparto fue bien recibido. Pero la actriz británica Keira Knightley dijo que el cuidado aspecto de Kate presionaba a las mujeres a "estar guapas" y "ocultar nuestro dolor".

La novelista Hilary Mantel acusó a Kate de parecer "un maniquí de escaparate sin personalidad propia".

Sin embargo, Kate habla apasionadamente de algunos aspectos como el desarrollo de los niños o las influencias en la primera infancia.

"Nuestra primera infancia moldea nuestra vida adulta", dijo.

En julio de 2021, lanzó el Centro de la Fundación Real para la Primera Infancia.

También se conoce su afición por la fotografía. Algunas de las imágenes oficiales de la familia las ha tomado ella misma en su casa o en su jardín.

Durante la pandemia, Guillermo, que se contagió de Covid, y ella misma apoyaron públicamente la campaña de vacunación y hablaron con personal médico y personas que recelaban de inmunizarse.

Guillermo está comprometido con causas como la salud mental y la protección del medio ambiente.

En 2020 creó los premios Earthshot, que recompensan proyectos que ofrecen soluciones a la crisis climática, entre cuyos primeros galardonados estuvo en 2021 el programa costarricense de Pago por Servicios Ambientales.

Apenas en esta semana, llevaron a sus tres hijos a un día de vista previa en su nueva escuela , Lambrook, que está cerca de la nueva casa de la familia en Berkshire.

Guillermo y Kate tratan de mantener la privacidad y la normalidad de los hermanos pequeños, aparte de los compromisos reales, incluyendo viajes ordinarios al supermercado.El príncipe Guillermo es "en gran medida el padre moderno", según ha dicho la biógrafa Ingrid Seward a People.

Él y Catalina son una pareja muy unida. "La mayoría de la gente piensa que harán un gran equipo y serán unos grandes reyes", afirma el excorresponsal real Phil Dampier.

