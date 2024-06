Senado de EU tumba normativa que buscaba proteger el acceso a los anticonceptivos La normativa en cuestión, denominada 'Right to Contraception Act' (Ley de derecho a la anticoncepción), no tenía posibilidades de seguir adelante ya que requería una mayoría de 60 votos

Casi el 90 % de los votantes afirma que los estadounidenses deberían tener derecho a tomar decisiones sobre la anticoncepción. Foto: Especial