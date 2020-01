Segundo caso de contagio de coronavirus de Wuhan en EU

Atlanta.- Las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron este viernes un segundo caso de coronavirus cuyo origen está en la ciudad china de Wuhan y que ha dejado al menos 26 muertos y 887 contagiados.

La paciente viajó recientemente a Estados Unidos desde Wuhan y no tenía síntomas durante el vuelo, pero nada más llegar a Chicago comenzó a presentar señales de haber sido contagiada, indicaron responsables de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)

Esta mujer es el segundo caso en Estados Unidos, después de que se confirmara esta semana que una persona de Seattle, en el estado de Washington, sufre la enfermedad.

La paciente, una mujer de unos 60 años había viajado en diciembre pasado a China y regresado a mediados de enero a Estados Unidos, se encuentra en condición estable, pero permanecerá hospitalizada por medidas de control de infecciones.

Los CDC indicaron que monitorearon ya más de 200 viajes y cerca de 2.000 personas, de las cuales investigan 63 posibles casos repartidos en 22 estados que están bajo vigilancia.

Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC, dijo en una teleconferencia que, aunque entiende la "preocupación" de la población, el "riesgo inmediato para el público estadounidense es bajo en este momento".

OMS prevé que los casos sigan aumentando al intensificarse controles en China

La Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntó hoy en Ginebra a que el número de casos del coronavirus originado en Wuhan seguirá aumentando en los próximos días, al intensificarse los controles en ese país, pero señaló que "es pronto para llegar a conclusiones sobre la gravedad del virus".

"Al principio el foco estaba en los peores casos, quizá se ignoraron los de menor gravedad, gente que sólo se sintió ligeramente enferma y no se sometió a pruebas, pero ahora que la vigilancia se intensificó seguramente habrá más casos", indicó en rueda de prensa el portavoz de la OMS Tarik Jasarevic.

La fuente oficial reiteró que no existe un tratamiento específico del coronavirus, que afecta a cerca de 900 personas y ha causado al menos veintiséis muertos, pero aclaró que eso no significa que los pacientes no puedan ser tratados, siguiendo otras guías generales para personas afectadas por similares enfermedades respiratorias.

"Estamos trabajando al máximo para intentar comprender el virus, cómo diagnosticarlo, y ver qué funciona y qué no contra él, pero aún estamos en una fase inicial", subrayó.

Un comité de emergencia de la OMS decidió el jueves, tras dos días de reuniones, no declarar por ahora una emergencia internacional ante el brote de Wuhan, a la luz de las medidas de contención tomadas por China, que han incluido bloquear la salida de personas en cerca de una decena de ciudades del país.