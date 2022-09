Se aclaró situación legal de propiedades: Enrique Vargas

Señor Director:

En la edición del jueves 8, Jorge Álvarez Hoth en su colaboración titulada "Guardia Nacional" hace referencia a mi persona con relación a algunas publicaciones sobre mis propiedades.

Me permito precisar que lo que califica como "trapos al sol", fue desmentido al medio que lo publicó con la documentación que ampara la situación legal de mis propiedades, aclaración que puede ser consultada en mis redes sociales.

Asimismo, aprovecho la ocasión para compartirle que en Huixquilucan es conocida la aspiración del hijo del señor Jorge Álvarez Hoth de ser candidato a algún cargo de elección por el partido Morena, por lo que su opinión sobre mi persona como ex alcalde y actual diputado de ese municipio puede no ser objetiva e incluso caer en conflicto de intereses, toda vez que no es la primera ocasión que me menciona en su espacio de opinión.

Hago de su conocimiento lo anterior, en el ejercicio de mi derecho de réplica y me permito reiterar que mis actividades como legislador son públicas y siempre de cara a la ciudadanía. En todo momento, mantengo abiertos los canales de comunicación a fin de que la información que difunden los medios esté apegada a la verdad.



Dip. Enrique Vargas del Villar

Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de México