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prohibió el jueves a Memorial, organización de derechos humanos galardonada en 2022 con el , y realizó una redada en las oficinas del periódico independiente Novaya Gazeta.

Memorial y Novaya Gazeta, ambas fundadas en torno al colapso de la Unión Soviética, son las dos organizaciones rusas más respetadas y reconocidas que informan y documentan las violaciones de los derechos humanos.

Desde que envió tropas contra Ucrania hace cuatro años, el no sólo ha reprimido la oposición a la guerra, sino que también ha lanzado una campaña más amplia contra la disidencia, algo que no se veía desde la época soviética.

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Memorial

Memorial se fundó a finales de la década de 1980 para documentar a las víctimas de la represión política y el sistema penal del Gulag de ese periodo, en el que perecieron millones de personas.

Bajo presión del gobierno casi desde su nacimiento, fue liquidada formalmente por la Corte Suprema de Rusia en 2021 y, desde entonces, ha operado en gran medida desde el extranjero.

Una sentencia judicial del jueves califica a Memorial como "extremista" y prohíbe cualquier cooperación con el grupo de derechos humanos, además de permitir que se someta a sus simpatizantes a enjuiciamiento.

Novaya Gazeta

Por su parte, Novaya Gazeta, fundado en 1993, fue durante años el principal medio independiente de Rusia y fue objeto de fuertes ataques por sus reportajes críticos y sus investigaciones sobre violaciones de derechos y corrupción.

El jueves, las fuerzas de seguridad rusas irrumpieron en sus oficinas y detuvieron a uno de sus principales periodistas de investigación, según el periódico.

"Alrededor de las 12H00 (09H00 GMT), agentes encapuchados iniciaron unas pesquisas en la oficina editorial de Novaya Gazeta", dijo el diario en redes sociales.

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"No sabemos la razón. No se ha permitido la entrada de los abogados del periódico en la oficina, donde también se encuentran miembros del personal", agregó.

Un periodista de la AFP en Moscú vio dos camionetas del Comité de Investigación de Rusia estacionadas afuera de la redacción y a varios miembros del personal en el vestíbulo del edificio.

El periódico, que solía publicarse varias veces a la semana, redujo su producción dentro del país tras el inicio de la guerra, pero su versión en línea seguía disponible a pesar de las órdenes judiciales.

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Entonces redactor jefe del periódico, Dmitri Muratov también fue galardonado con el Nobel de la Paz en 2021 por sus "esfuerzos para proteger la libertad de expresión" al frente del diario.

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gs/rmlgv

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