Resulta increíble. Cuando parece que nada puede sorprender, siempre hay momentos que dejan sin palabras. En las últimas horas se conoció que en el Abierto de Moscú de Ajedrez, que se realizó del 13 al 21 de julio, un robot que se utiliza en exhibiciones, se puso en funcionamiento para esta cita y cuando estaba disputando un juego ante un niño, la máquina malinterpretó un movimiento e hirió al pequeño. Las imágenes muestran el momento exacto de la acción y cómo el chico, identificado como Christopher, debió ser rescatado por tres adultos para que pudiera escapar de la máquina.

La secuencia es clara, el robot ejecutó sus movimientos muy rápido, pero la velocidad del niño al mover las piezas hizo que en una de las jugadas el brazo de la máquina cayera sobre la mano del chico.

“El robot rompió el dedo del niño; esto, por supuesto, es malo. Se había utilizado en muchas otras exhibiciones sin problema. El niño hizo un movimiento, y después de eso tenemos que dar tiempo para que el robot responda, pero el niño se apresuró, el robot lo agarró. Nosotros no tenemos nada que ver con el robot, sólo lo alquilamos”, se excusó Sergey Lazarev, presidente de la Federación de Ajedrez de Moscú.

El video del incidente del 19 de julio publicado por el canal Baza Telegram muestra el brazo robótico pellizcando el dedo del niño durante varios segundos antes de que una mujer seguida de tres hombres se apuren a liberarlo y alejarlo. “Hay ciertas reglas de seguridad y el niño, aparentemente, las violó. Cuando hizo su movimiento, no se dio cuenta de que primero tenía que esperar. Este es un caso extremadamente raro, el primero que puedo recordar”, reparó Sergey Smagin, vicepresidente de la Federación Rusa de Ajedrez al canal de Telegram Baza.

A 7-year-old boy's finger was broken by a robot during a 'chess tournament' in Russia.child admitted to hospital #robots pic.twitter.com/3l7qVxkoTV

— Manoj Manu (@ManojManuIN) July 26, 2022