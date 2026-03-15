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A continuación losen todas las categorías para la 98ª edición de los que se entregarán en Hollywood.

La película de horror vampiresco "Sinners" ("Pecadores"), del director Ryan Coogler lidera con un récord de 16 nominaciones, seguida de "One battle after another" ("Una batalla tras otra"), de Paul Thomas Anderson, con 13.

Lee también:

Mejor película

"Bugonia"

"F1"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supremo"

"Una batalla tras otra"

"El agente secreto"

"Valor sentimental"

"Pecadores"

"Sueños de trenes"

Mejor director

Paul Thomas Anderson, "Una batalla tras otra"

Ryan Coogler, "Pecadores"

Josh Safdie, "Marty Supremo"

Joachim Trier, "Valor sentimental"

Chloé Zhao, "Hamnet"

Mejor actor

Timothée Chalamet, "Marty Supremo"

Leonardo DiCaprio, "Una batalla tras otra"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Michael B. Jordan, "Pecadores"

Wagner Moura, "El agente secreto"

Mejor actriz

Jessie Buckley, "Hamnet"

Rose Byrne, "Si pudiera, te patearía"

Kate Hudson, "Song Sung Blue: Sueño inquebrantable"

Renate Reinsve, "Valor sentimental"

Emma Stone, "Bugonia"

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, "Una batalla tras otra"

Jacob Elordi, "Frankenstein"

Delroy Lindo, "Pecadores"

Sean Penn, "Una batalla tras otra"

Stellan Skarsgard, "Valor sentimental"

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, "Valor Sentimental"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor Sentimental"

Amy Madigan, "La hora de la desaparición"

Wunmi Mosaku, "Pecadores"

Teyana Taylor, "Una batalla tras otra"

Mejor película internacional

"El agente secreto" (Brasil)

"Un simple accidente" (Francia)

"Valor sentimental" (Noruega)

"Sirat. Trance en el desierto" (España)

"La voz de Hind Rajab" (Túnez)

Mejor película animada

"Arco"

"Elio"

"Las guerreras k-pop"

"Amélie et la métaphysique des tubes"

"Zootopia 2"

Mejor documental

"Alabama: Presos del sistema"

"Abrázame en la luz"

"Cutting Through Rocks"

"Mr. Nobody Against Putin"

"The Perfect Neighbor"

Mejor guion original

"Blue Moon" – Robert Kaplow

"Fue solo un accidente" – Jafar Panahi y colaboradores

"Marty Supremo" – Ronald Bronstein y Josh Safdie

"Valor sentimental" – Eskil Vogt y Joachim Trier

"Pecadores" – Ryan Coogler

Mejor guion adaptado

"Bugonia" – Will Tracy

"Frankenstein" – Guillermo del Toro

"Hamnet" – Chloé Zhao y Maggie O’Farrell

"Una batalla tras otra" – Paul Thomas Anderson

"Sueños de trenes" – Clint Bentley y Greg Kwedar

Mejor casting

"Hamnet"

"Marty Supremo"

"Una batalla tras otra"

"El agente secreto"

"Pecadores"

Mejor música original

"Bugonia" – Jerskin Fendrix

"Frankenstein" – Alexandre Desplat

"Hamnet" – Max Richter

"Una batalla tras otra" – Jonny Greenwood

"Pecadores" – Ludwig Göransson


Mejor canción

“Dear Me” – Diane Warren: Relentless

“Golden” – Las guerreras K-Pop

“I Lied to You” – Pecadores

“Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi

“Train Dreams” – Sueños de trenes

Mejor dirección de fotografía

"Frankenstein" – Dan Laustsen

"Marty Supremo" – Darius Khondji

"Una batalla tras otra" – Michael Bauman

"Pecadores" – Autumn Durald Arkapaw

"Sueños de trenes" – Adolpho Veloso


Mejor edición

"F1: La película" – Stephen Mirrione

"Marty Supremo" – Ronald Bronstein y Josh Safdie

"Una batalla tras otra" – Andy Jurgensen

"Valor sentimental" – Olivier Bugge Coutté

"Pecadores" – Michael P. Shawver


Mejor diseño de producción

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supremo"

"Una batalla tras otra"

"Pecadores"

Mejor diseño de vestuario

"Avatar: Fuego y cenizas" – Deborah L. Scott

"Frankenstein" – Kate Hawley

"Hamnet" – Malgosia Turzanska

"Marty Supremo" – Miyako Bellizzi

"Pecadores" – Ruth E. Carter


Mejor maquillaje y peluquería

"Frankenstein"

"Kokuho"

"Pecadores"

"The Smashing Machine"

"The Ugly Stepsister"

Mejor sonido

"F1: La película"

"Frankenstein"

"Una batalla tras otra"

"Pecadores"

"Sirât"

Mejores efectos visuales

"Avatar: Fuego y cenizas"

"F1: La película"

"Jurassic World: Renace"

"The Lost Bus"

"Pecadores"

- Las más nominadas -

"Pecadores" - 16

"Una batalla tras otra" - 13

"Frankenstein" - 9

"Marty Supremo" - 9

"Valor sentimental" - 9

"Hamnet" - 8

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