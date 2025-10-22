Más Información

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

Cuba extraditará a México al narcotraficante Zhi Dong Zhang, "Brother Wang", señalan fuentes del gobierno cubano

VIDEO: EU anuncia otro ataque a supuesta narcolancha, ahora en las costas de Colombia: hay 2 muertos

Inicia entrega de primer apoyo a damnificados por lluvias; Bienestar informa día, hora y módulo para recogerlo

El tema de seguridad no está resuelto, reconoce Harfuch en el Senado; destaca apoyo de EU en combate al fentanilo

Sheinbaum se reúne con Ben Horowitz, cofundador de Andreessen Horowitz; hablan del futuro de la IA

Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo

Gutiérrez Luna califica como "evento cultural" baile de la Sonora Santanera en San Lázaro; rechaza críticas por tragedia en Veracruz

Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina

Desplegarán un operativo especial de seguridad en la Línea 9 del Metro durante el evento de Fórmula 1

Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones; Sheinbaum destaca inicio de entrega de apoyos

Roma. Los reyes de Reino Unido, y Camila, llegaron este jueves a Roma para un viaje oficial al Vaticano en el que el jueves se reunirán con el , en una visita que busca estrechar lazos entre católicos y anglicanos.

El avión de la pareja real aterrizó esta tarde en el romano de Ciampino, en cuya pista les esperaba el embajador británico ante la Santa Sede, Cristopher Trott.

Carlos III y Camila ya habían pasado por Roma el pasado abril, reuniéndose brevemente con el pocos días antes de morir, y ahora se verán por primera vez con su sucesor.

La visita, en pleno año jubilar, transcurrirá mañana con la llegada de los monarcas al a las 10:45 hora local (8.45 GMT) y un cuarto de hora después el rey se reunirá con León XIV.

A las 12:10 horas (10.10 GMT) la albergará un inédito acto de oración ecuménica en el que el rey y el papa rezarán por el cuidado del medio ambiente.

Luego se reunirán con personas, entre empresarios y voluntarios, implicados en esa tarea.

Por la tarde, el rey y gobernador anglicano se trasladará a la de San Pablo Extramuros para participar en un acto de fuerte valor ecuménico, por la unidad de la cristiandad, en este caso dividida de desde la reforma anglicana del 1534.

