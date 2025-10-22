Más Información
Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán
Cuba extraditará a México al narcotraficante Zhi Dong Zhang, "Brother Wang", señalan fuentes del gobierno cubano
VIDEO: EU anuncia otro ataque a supuesta narcolancha, ahora en las costas de Colombia: hay 2 muertos
Inicia entrega de primer apoyo a damnificados por lluvias; Bienestar informa día, hora y módulo para recogerlo
El tema de seguridad no está resuelto, reconoce Harfuch en el Senado; destaca apoyo de EU en combate al fentanilo
Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo
Gutiérrez Luna califica como "evento cultural" baile de la Sonora Santanera en San Lázaro; rechaza críticas por tragedia en Veracruz
Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina
Desplegarán un operativo especial de seguridad en la Línea 9 del Metro durante el evento de Fórmula 1
Roma. Los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila, llegaron este jueves a Roma para un viaje oficial al Vaticano en el que el jueves se reunirán con el papa León XIV, en una visita que busca estrechar lazos entre católicos y anglicanos.
El avión de la pareja real aterrizó esta tarde en el aeropuerto romano de Ciampino, en cuya pista les esperaba el embajador británico ante la Santa Sede, Cristopher Trott.
Carlos III y Camila ya habían pasado por Roma el pasado abril, reuniéndose brevemente con el papa Francisco pocos días antes de morir, y ahora se verán por primera vez con su sucesor.
Lee también El príncipe Andrew renuncia a títulos reales, incluido el de duque de York, tras una "charla con el rey" Carlos III
La visita, en pleno año jubilar, transcurrirá mañana con la llegada de los monarcas al Palacio Apostólico a las 10:45 hora local (8.45 GMT) y un cuarto de hora después el rey se reunirá con León XIV.
A las 12:10 horas (10.10 GMT) la Capilla Sixtina albergará un inédito acto de oración ecuménica en el que el rey y el papa rezarán por el cuidado del medio ambiente.
Luego se reunirán con personas, entre empresarios y voluntarios, implicados en esa tarea.
Lee también Príncipe Enrique se reúne con su padre, el rey Carlos III; es su primer encuentro desde febrero de 2024
Por la tarde, el rey y gobernador anglicano se trasladará a la basílica romana de San Pablo Extramuros para participar en un acto de fuerte valor ecuménico, por la unidad de la cristiandad, en este caso dividida de Roma desde la reforma anglicana del 1534.
Príncipe Harry vuelve al Reino Unido en su primera visita desde abril; ¿se reunirá con el rey Carlos III?
ss/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
[Publicidad]