Reviven en redes video de niño estadounidense de 4 años con un rifle

Tras últimos los tiroteos ocurridos en Estados Unidos y la discusión sobre el fácil acceso a armas de fuego en territorio norteamericano, en redes sociales retomaron un video publicado en 2018, donde se ve a un niño demostrando su destreza en el manejo de un rifle.

El video se trata de la Convención de Anual de la Asociación Nacional de Rifles, NRA por sus siglas en inglés, que se llevó acabo en Dallas, Texas, en mayo de 2018.

El material fue compartido por Kendall Jones, una joven originaria de Texas apasionada a la caza, quien en 2014 fue criticada por compartir en redes sociales fotos de ella con animales que había cazado.



This video is INCREDIBLE!! Parenting done RIGHT pic.twitter.com/felOU31dhf

En las imágenes se ve a Kendall Jones acercarse a un niño que sostiene un arma y a quien le pregunta su nombre y edad, preguntas que con una sonrisa responde el pequeño Maverick de apenas cuatro años de edad.

A su vez ella le pide que le muestre qué es lo que hace con esa arma, entonces el menor con gran habilidad carga la cámara del rifle, el cual no tiene balas, y presiona el gatillo, proceso que repite un par de veces.

Ante el resurgimiento del video, la cazadora Kendall Jones respondió que su país no tiene un problema de armas, sino de salud mental.



Oh, here we go our country has a mental health issue not a gun issue. https://t.co/TT9x8jomCp

— Kendall Jones (@_Kendalljones_) August 5, 2019