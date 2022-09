Retrato de la reina Isabel II nunca antes visto en difundido por el Palacio de Buckingham

El Palacio de Buckingham dio este domingo a conocer un retrato nunca antes visto de la reina Isabel II.

En la víspera del funeral de Estado se dio a conocer el retrato que fue tomado en el Castillo de Windsor, en mayo, en el marco del Jubileo de Platino que festejó los 70 años de reinado de Isabel II.



Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released.

The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee - the first British Monarch to reach this milestone.

Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 18, 2022