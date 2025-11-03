Roma. Los equipos de emergencia lograron rescatar este lunes al trabajador que había quedado atrapado entre los escombros tras el derrumbe parcial de una construcción medieval situada en el centro de Roma, donde se realizaban trabajos de restauración, y que fue trasladado al hospital en estado grave.

El operario permaneció atrapado hasta pasadas las 22:30 hora local (21:30 GMT), momento en que fue finalmente liberado por los equipos de emergencia y fue trasladado en ambulancia a un hospital de la capital italiana.

La Torre dei Conti, el edificio afectado, sufrió dos colapsos parciales a lo largo de la jornada.

Lee también Colapsa torre medieval en Roma; intentan rescatar a trabajador atrapado

Un bombero gesticula mientras parte de la torre medieval "Torre dei Conti", donde un trabajador aún permanece atrapado, se derrumba por segunda vez cerca del Foro Romano, en el centro histórico de Roma, el 3 de noviembre de 2025. Tres trabajadores que se encontraban dentro fueron evacuados; uno de ellos fue trasladado al hospital en estado crítico, según informó a la AFP un portavoz de los bomberos. Sin embargo, un trabajador permanecía atrapado en el interior, según un funcionario de la alcaldía. Foto: AFP

El primero, ocurrido alrededor de las 11:20 hora local (10:20 GMT), dejó a cinco operarios atrapados.

Cuatro de ellos fueron rescatados rápidamente por los bomberos, mientras que el quinto quedó sepultado bajo los escombros.

Durante las labores de rescate, aproximadamente una hora y media después del primer incidente, se produjo un segundo derrumbe que complicó los trabajos, aunque ningún bombero resultó herido.

Lee también Terremoto en Afganistán dejó al menos 20 muertos

La Torre dei Conti, situada cerca de la Via dei Fori Imperiali, es un destacado ejemplo de las casas-torre medievales de Roma, construidas como residencias fortificadas para familias nobles y autoridades eclesiásticas.

Desde 2006, la torre no había sido utilizada ni mantenida, lo que llevó a su degradación interior y exterior, motivo por el cual el Ayuntamiento de Roma y la Superintendencia impulsaron un proyecto de recuperación estructural y restauración.

En concreto, según la página web del Consistorio, los trabajos estaban enfocados a "la seguridad y la salvaguardia de la torre y de su parte subterránea".

La torre medieval Torre dei Conti, cerca del Foro Romano, quedó envuelta en una nube de escombros tras un segundo derrumbe, luego de que se derrumbara parcialmente durante las obras de renovación, en Roma, Italia, el lunes 3 de noviembre de 2025. Foto: AP

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mgm