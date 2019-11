Reportan tiroteo en escuela de California

Medios locales informaron sobre un tiroteo en la escuela secundaria Saugus en Santa Clarita, en California.

Según Fox 8, el ataque ha dejado hasta el momento seis personas heridas.

La policía de Santa Clarita informó que el sospechoso del tiroteo es un hombre asiático, que viste ropa negra.

“Tenemos fuego en la escena y múltiples unidades respondiendo dese las estaciones de otros aguaciles para ayudar”, reportó en Twitter.



This is an active shooter situation. The suspect described to be a male Asian, black clothing is outstanding.

— SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) November 14, 2019