Reportan más de 4 mil vuelos retrasados en EU por fallo informático

Washington.- Más de 4 mil vuelos fueron retrasados este miércoles en Estados Unidos debido a un fallo en el sistema informático de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la FAA indicó que trabaja para investigar qué generó el problema.

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.

We continue to look into the cause of the initial problem

— The FAA (@FAANews) January 11, 2023