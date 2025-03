Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad sirias bajo las órdenes de las nuevas autoridades islamistas del país y hombres armados leales al expresidente Bashar al-Assad en la región costera occidental de Siria han dejado más de 70 muertos y una zona fuera del control del gobierno, indicó el viernes un grupo que monitorea la guerra.

Los enfrentamientos, que estallaron el jueves y parecen estar coordinados en toda la región costera, representan una gran escalada y un desafío para el nuevo gobierno en Damasco, donde los antiguos insurgentes ahora en el poder han prometido unir a Siria después de 14 años de una guerra civil brutal.

Durante la noche, Damasco envió refuerzos a las ciudades costeras de Latakia y Tartus, así como a pueblos y aldeas cercanas —el bastión de la minoría alauita de Assad y su base de apoyo durante mucho tiempo— para intentar controlar la situación, según reportaron medios estatales.

Se trata de la peor ola de violencia desde que Assad fue apartado del poder a principios de diciembre por grupos insurgentes liderados por el islamista Hayat Tahrir al-Sham, o HTS. Desde entonces, ha habido algunos ataques sectarios contra miembros de la minoría alauita, aunque las nuevas autoridades dicen que no permitirán castigos colectivos o venganzas sectarias.

Bajo Assad, los alauitas ocupaban altos cargos en el ejército y las agencias de seguridad. El nuevo gobierno ha culpado a sus leales por los ataques de las últimas semanas contra las nuevas fuerzas de seguridad del país.

El viernes por la mañana, se desplegó un gran número de tropas en Latakia, donde el toque de queda impuesto en la ciudad y otras áreas costeras seguía en vigor. Efectivos de las fuerzas de seguridad informaron de algunos enfrentamientos en uno de los barrios, pero la mayor parte de la ciudad estaba tranquila y en manos del gobierno.

Las nuevas autoridades de Siria extendieron este viernes los toques de queda en las provincias costeras de Latakia y Tartús hasta la mañana del sábado. Foto: EFE

Reportan docenas de muertos y zonas en poder de leales a Al-Assad

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, indicó que desde que comenzaron los enfrentamientos el jueves por la tarde han muerto 35 miembros de las fuerzas gubernamentales, 32 combatientes leales a Assad y cuatro civiles.

El director del Observatorio, Rami Abdurrahman, señaló que las inmediaciones de las ciudades costeras de Baniyas y Jableh seguían bajo el control de leales a Assad, así como su ciudad natal, Qardaha, y muchas aldeas alauitas próximas.

Un residente de Qardaha contó a The Associated Press por mensaje de texto que la situación “es muy mala”. El hombre, que pidió no ser identificado por razones de seguridad, comentó que las fuerzas gubernamentales estaban disparando con ametralladoras pesadas en zonas residenciales.

Otro residente, que también habló bajo condición de anonimato por temor a su seguridad, apuntó que no habían podido salir de casa desde el jueves por la tarde debido a la intensidad de los tiroteos.

Combates podrían avivar ciclos de violencia entre comunidades civiles en la zona costera de Siria

Gregory Waters, investigador asociado del Instituto del Medio Oriente que ha investigado las áreas costeras de Siria, dijo que no espera que el estallido se convierta en combates sostenidos entre las dos partes. Sin embargo, expresó su preocupación de que pueda avivar ciclos de violencia entre diferentes comunidades civiles que viven a lo largo de la costa.

Además, cualquier violación por parte de las fuerzas de seguridad enviadas desde Damasco contra los grupos armados dejará a los jóvenes alauitas más temerosos del nuevo gobierno y más propensos a tomar las armas, resaltó Waters.

Abdurrahman, del Observatorio, señaló que los enfrentamientos comenzaron cuando las fuerzas de seguridad intentaron detener a una persona buscada cerca de Jableh y fueron emboscadas por leales a Assad.

Al menos 16 oficiales de seguridad sirios fueron asesinados por partidarios del ex presidente Bashar al-Assad el 6 de marzo en la provincia costera de Latakia, dijeron las fuerzas de seguridad sirias. Foto: EFE

Población siria pide ayuda a Rusia

Decenas de personas se congregaron el viernes frente a la principal base aérea rusa en Siria, cerca de Jableh, pidiendo protección a Moscú. Rusia se unió al conflicto de Siria en 2015, apoyando a Assad, aunque ha creado lazos con las nuevas autoridades tras su caída. Assad ha estado viviendo en Moscú desde que dejó Siria en diciembre, cuando la ofensiva de los antiguos insurgentes se acercaba a Damasco.

Ante preguntas sobre el estallido de violencia en la región costera y las posibles amenazas a las tropas rusas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió que “la seguridad de nuestros militares está asegurada a un nivel adecuado”.

“No comentaré sobre la situación operativa ya que no conocemos los detalles”, dijo Peskov durante una conferencia telefónica con periodistas.

El conflicto en Siria, que comenzó en marzo de 2011, ha causado más de medio millón de muertos y millones de personas desplazadas.

Turquía lanza advertencia ante ola de violencia

Cuando Assad aún estaba en el poder, Turquía respaldó a las fuerzas de oposición de Siria y a los rebeldes que tomaron las armas contra Damasco.

El viernes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, Oncu Keceli, advirtió sobre el aumento de la violencia en y alrededor de Latakia.

“Se están realizando esfuerzos intensivos para establecer seguridad y estabilidad en Siria”, publicó Keceli en X. “En este momento crítico, el ataque a las fuerzas de seguridad podría socavar los esfuerzos para llevar a Siria hacia el futuro en unidad y solidaridad”.

Subrayó que “no se debe permitir que tales provocaciones se conviertan en una amenaza para la paz en Siria y la región” y reafirmó la postura de Turquía contra “cualquier medida que vaya en contra del derecho de los sirios a vivir en paz y prosperidad”.

